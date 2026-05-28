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    首頁 > 生活

    宜蘭野鴨遷徙撞入電桿纜線 疑觸電死亡懸掛半空中

    2026/05/28 10:45 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭野鴨遷徙撞入電桿纜線，疑觸電死亡懸掛半空中。（記者王峻祺攝）

    宜蘭野鴨遷徙撞入電桿纜線，疑觸電死亡懸掛半空中。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣員山鄉深洲路1處田間電桿，今天早上被民眾發現有隻野鴨受困錯綜複雜的線路中，隨即上網發文求援。縣府農業處獲報後通知台電前往斷電處理，但野鴨疑在斷電前，已觸電死亡懸掛半空，最終由台電人員協助取下，並交由縣府農業處帶回處理。

    這隻茶褐色野鴨最初被發現時，左側羽翼緊緊卡在線路中動彈不得，未料不到半小時便失去動靜，疑遭觸電後雙腳癱軟朝下，羽翼懸掛於黑色粗大線路與黃色絕緣套管間，頭部低垂無力、鴨嘴微張，已明顯死亡。

    由於事發地點位於道路旁，懸掛半空的野鴨，引起路過民眾關注，擔憂若遺體掉落恐影響用路人安全，隨即發文求助，縣府接獲通報趕至現場，並同步通知台電人員前往。

    宜蘭縣府農業處推測，這隻花嘴鴨應是在遷徙飛行時，不慎撞入電桿纜線縫隙遭纏住受困。台電獲報到場確認，野鴨實際懸掛位置為第四台有線電視纜線，已通報相關單位。為盡速解決安全疑慮，並恢復線路正常，台電人員現場協助先將野鴨摘除，並交由畜產科員帶回處理。

    宜蘭縣員山鄉深洲路一處田間電桿，今天早上被民眾發現有隻野鴨受困錯綜複雜的線路中，隨即上網發文求援。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣員山鄉深洲路一處田間電桿，今天早上被民眾發現有隻野鴨受困錯綜複雜的線路中，隨即上網發文求援。（記者王峻祺攝）

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