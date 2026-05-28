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    首頁 > 生活

    高速公路「1968」App可查服務區停車與充電 3色燈號看車位

    2026/05/28 10:41 記者吳亮儀／台北報導
    高公局國道APP資訊。（高公局提供）

    高公局國道APP資訊。（高公局提供）

    端午節連假在6月19日到21日，高速公路局今天（28日）指出，為優化用路人國道使用體驗，持續精進「高速公路 1968」App，全面整合服務區車位使用狀況、即時影像、加油及電動車充電樁剩餘數量等關鍵資訊。

    高公局表示，用路人只需透過手機，即可快速規劃休息與充電行程。歡迎用路人下載利用及分享。為使駕駛者一次取得國道服務區現況資訊，「高速公路1968」App在「路網圖」介面上採用紅、橙、綠三色燈號，即時顯示停車空間使用情形。

    另外，在「服務區」單元中顯示區內各項服務設施、停車區即時影像、加油及充電樁數量等資訊，使車主完整獲得服務區各類資訊 ，並連結中央氣象署天氣資料如累積雨量、雷達回波，幫助用路人規劃行程，避開惡劣天氣。

    另外，針對行車安全與便利性，規劃有「自訂推播」及「路況播報」主動式語音播報功能，搭配開啟手機定位，使用者可依需求訂閱行車管制、事故、壅塞、施工、天候等事件，主動接收即時資訊。同時整合警廣電臺網路廣播，可將其縮小為懸浮視窗，如需切換至其他應用軟體，路況資訊依然能持續接收。

    高公局提醒，為分散連假期間尖峰時段車流，端午節連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費，以及每日0-5時暫停收費等措施。

    高公局國道APP資訊。（高公局提供）

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