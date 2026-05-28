連屋頂也放！鹿港小鎮4兄弟囤積大量回收物 必須爬窗進出

彰化縣鹿港鎮一處垃圾屋，前門被資收物堵住進出，鹿港清潔隊出動清除。（記者劉曉欣攝）

彰化縣5月初才強制執行和美鎮林姓婦人囤積案，清出3公噸垃圾，鹿港鎮也傳出有楊姓4兄弟的垃圾屋，1、20年把自家平房當回收場，大門、後門與屋內都堆滿回收物，最後無處可放就丟屋頂，進出都要從窗戶爬進去，鹿港清潔隊今天（28日）派員出動清除，估計至少要清出10輛回收車。

鹿港鎮東崎里長王明順表示，楊姓4兄弟都沒有結婚，從小到大就住在自家平房，4兄弟都以資源回收維生，同時也是低收入戶。剛開始還會把撿回來的資收物拿去賣，後來就囤積越多，從自家門口堆滿了，就把後門也堵住了，連屋內也是滿滿的回收物，勸他們拿去賣，也捨不得賣。

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王明順說，他幾年前曾經拜託清潔隊來清理，後來有次清潔隊又來，4兄弟又反悔，不讓清潔隊代清，這次因為台北有安鼠之亂，加上和美本月初也清理一處垃圾屋，里民再次來陳情，就怕髒亂帶來病毒，或是引起火災，萬一等颱風颳起強風，屋頂回收物就成為致命凶器，他馬上向4兄弟勸說，經過同意後，立即找清潔隊來清運。

鹿港鎮代會主席王炫斐表示，4兄弟的回收物已造成鄰居很大的困擾，因為自家土地堆滿了，就堆到共同土地，4兄弟已經無法從前門、後門進出，必須爬窗戶才能進入屋內，如果要從後門，也要用爬的才能出來，鄰居都嚇到「皮皮挫」，天天與髒亂未爆彈共存，苦不堪言。

由於上次清理楊家4兄弟的垃圾屋，共清出9輛回收車，這次估計至少要清出10輛回收車次的囤積物，回收物從廢棄電視到家電都有，鄰居見到垃圾屋終於不見了，大大的鬆了一口氣。

彰化縣鹿港鎮一處垃圾屋，前門被資收物堵住進出，鹿港清潔隊出動清除。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮也有垃圾屋，連平房屋頂都是滿滿資收物。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮也有垃圾屋，把平房前門後門都堆滿了，最後乾脆丟屋頂。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮也有垃圾屋，把平房前門後門都堆滿了，最後乾脆丟屋頂。（民眾提供）

彰化縣鹿港鎮一處垃圾屋，後門通道全堵死了，4兄弟只能爬窗進出。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮一處垃圾屋，連後門都用資收物堵死了。（記者劉曉欣攝）

彰化縣鹿港鎮一處垃圾屋，前門被資收物堵住進出，鹿港清潔隊出動清除。（記者劉曉欣攝）

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