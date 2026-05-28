台北移工學校推動多語數位照顧課程 強化居家照顧安全性

協助長者翻身後，應確認各骨突處無過度壓迫，並以枕頭支撐維持舒適側臥。（圖由台北市勞動局提供）

台灣正式邁入超高齡社會，隨著高齡照顧需求持續增加，許多家庭面臨「老老照顧」困境，移工也成為主要照顧夥伴。台北市勞動局今（28）日表示，期盼提升移工的照顧能力與減輕日常照顧負擔，在台北移工學校YouTube頻道積極推動多語數位照顧課程，並結合輔具操作教學，協助有聘僱移工的家庭共同建立安全的居家照顧環境。

勞動局長王秋冬表示，照顧工作不只是陪伴，更包含移位、翻身、洗澡協助及突發身體狀況應對等生活日常必備照顧技能。若缺乏正確觀念與技巧，不僅可能增加長者跌倒或受傷的風險，也容易造成照顧者本身肌肉拉傷與長期負擔。因此，台北市勞動力重建運用處於2024年底推出5部照顧技巧主題影片，從安全協助長者沐浴、預防跌倒、頭暈與眩暈處理，到移位與翻身輔具的正確使用等，透過實際情境示範與生活化內容，建立正確照顧觀念，提升日常照顧的安全性與應變能力。

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勞動局表示，課程內容特別強調輔具使用的重要性，涵蓋輪椅、移位輔具及臥床照顧輔助工具等，期望透過正確的輔具操作，讓照顧工作不再單靠體力，進而有效降低照顧風險。台北市勞動力重建運用處長陳昆鴻指出，許多家庭雖已具備一定的輔具觀念，也有購置使用，但在實際操作上仍不夠熟練，且往往難以將正確使用方式傳授給移工，導致移工無法妥善操作，仍以徒手方式進行照顧。故課程除提供移工學習外，也積極鼓勵家屬與移工共同觀看，建立一致照顧觀念。

陳昆鴻補充，「台北移工學校」YouTube頻道除照顧技巧課程外，也包含語言學習、生活適應、法令宣導及文化交流等多元內容，課程依內容提供多語版本，涵括中文、泰文、越南文、印尼文及菲律賓文等，讓不同國籍的移工都能以母語輕鬆學習。

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