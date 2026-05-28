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    首頁 > 生活

    做公益、推廣白河蓮花產業 台南蓮心園募款餐會6/14登場

    2026/05/28 10:16 記者楊金城／台南報導
    台南蓮心園將在6月14日，第21年舉辦蓮子餐會，號召民眾一起做公益讓愛延續，同時推廣白河蓮花產業。（蓮心園提供）

    台南蓮心園將在6月14日，第21年舉辦蓮子餐會，號召民眾一起做公益讓愛延續，同時推廣白河蓮花產業。（蓮心園提供）

    蓮鄉白河蓮花盛開，蓮心園啟智中心舉辦一年一度的蓮子餐會，6月14日中午將在白河海王子庭園餐廳登場，號召民眾一起做公益讓愛延續，同時推廣白河蓮花產業，募款桌數70桌，認購餐券1人2500元，持續召募中。

    由總統府國策顧問張田黨創辦的蓮心園成立至今29年，照顧慢飛天使、弱勢長者，慈善工作也擴展至日照中心、小作坊，今年是第21年舉辦募款餐會，過去20年不變的每人愛心餐券2000元，首度調高至1人2500元。

    張田黨感恩地說，捐款贊助蓮心園的民眾都是蓮心園和院生的貴人，最大心願就是幫助院生跟正常人一樣生活、工作，回歸家庭、社會，並藉由蓮子愛心餐會推廣白河蓮子產業提升蓮農的收益。

    6月14日蓮心園募款餐會將邀請歌手陳孟賢、翁鈺鈞、吳美琳為公益而唱，主持人是王星宇，呼籲民眾認購餐券，一起做公益。

    蓮心園將舉辦募款餐會，號召民眾一起做公益讓愛延續，同時推廣白河蓮花產業。（資料照，記者楊金城攝）

    蓮心園將舉辦募款餐會，號召民眾一起做公益讓愛延續，同時推廣白河蓮花產業。（資料照，記者楊金城攝）

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