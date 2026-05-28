台北緊急救護資訊交流研討會 邀各國學者打造「最善於救人的城市」

台北市副市長張溫德表示，面對高齡化社會、極端氣候與新興風險挑戰，城市緊急救護體系必須持續升級。（記者蔡愷恆攝）

台北市消防局今（28）日於台北市立大學舉辦「與世界對話：科技領航，卓越救護」2026台北緊急救護資訊交流研討會，邀集來自美國、日本、新加坡及國內消防、醫療、學術界專家學者，針對智慧救護、AI應用、資訊整合、重大災害應變及人才培育等議題交流。台北市副市長張溫德表示，面對高齡化社會、極端氣候與新興風險挑戰，城市緊急救護體系必須持續升級。這次會議的核心目標在於探討如何運用AI、創新科技與智慧派遣系統，進一步精進救護品質，並建立永續的人才培育機制，目標是將北市打造為最善於救人的城市。

衛生福利部醫事司長劉越萍致詞表示，她曾擔任消防局醫療指導醫師，也在附近的台大醫院受訓，這次參加研討會像是「回娘家」。她指出，面對人力資源的極限，科技輔助與跨領域的標竿學習成為提升生存率的關鍵。她期許透過本次國際交流的技術回饋，能將北市成功的經驗範例轉化為中央政策，推廣至全國。

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本次研討會以5大主軸探討，包括「救護資訊系統的建構」、「創新科技運用」、「智慧派遣模組」、「高風險情境下的緊急救護」及「教育與養成」。會中除分享日本名古屋市消防局、新加坡民防部隊等國際經驗，也介紹北市現行急重症整合系統、AI心電圖、DA-CPR線上指導心肺復甦術等成果。

消防局指出，台北市自民國88年首創「金鳳凰專責救護隊」，引領全國緊急救護發展，期間陸續辦理全國第一梯高級救護技術員訓練、成立分隊、率先開放院前插管及給藥、推行重大創傷分級送醫機制、推動急性腦中風通報醫療整合計畫等多項措施。近年積極朝向救護服務數位轉型，建置「急重症整合系統」，並導入AI技術協助心電圖判讀。

此外，台北市緊急救護成效持續提升，累計至今已有1947位到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院，去（114）年度急救成功率達38.29%、存活率13.51%、康復出院率10.39%，各項績效指標均創歷年最佳成績。

台北市消防局今（28）日於台北市立大學舉辦「與世界對話：科技領航，卓越救護」2026台北緊急救護資訊交流研討會。（記者蔡愷恆攝）

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