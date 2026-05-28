為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    寵物美容不再踩雷！ 犬貓美容契約5月修正上路 消費糾紛、飼主棄養大減

    2026/05/28 10:13 記者陳文嬋／高雄報導
    民眾帶寵物美容不再踩雷。（市府提供）

    民眾帶寵物美容不再踩雷。（市府提供）

    民眾帶寵物美容經常踩雷，高雄市動保處每月接獲多起投訴案件，有人結帳被臨時加價，有人包季預付想退費卻投訴無門，農業部今年5月犬貓美容服務定型化契約修正上路後，動保處迄今未接獲消費糾紛案件，連寵物美容店通報飼主失聯疑似棄養件數也明顯下降，凸顯定型化契約守護動物，更保障消費者、業者權益。

    狗媽媽小娜養了4隻愛犬，8年來寵物美容血淚史讓她感觸良多，包括結帳才發現價格變貴，或是口頭約好美容師現場換人，甚至想更換店家才發現預付包季費用拿不回來，最後都只能自認倒楣，自從推行定型化契約後，小娜直言「這真的讓毛爸媽安心多了，條文寫得清清楚楚，不用再怕爭議！」

    動保處輔導過程中，許多業者反映簽署契約好處很多，以往最怕遇到飼主遲不接回毛孩，或是毛孩有心血管疾病等重大病史，卻未主動告知店家而發生突發狀況，透過簽訂定型化契約後，店家能合法取得緊急聯絡資訊，大幅降低服務過程中糾紛與意外。

    動保處表示，過去每季接獲1至2件消費糾紛案件，5月犬貓美容服務定型化契約修正上路後，迄今未接獲民眾消費糾紛案件，連帶寵物美容店通報飼主失聯（疑似棄養）件數也明顯下降，還有許多業者發揮巧思，將契約範本結合平板電腦數位簽署，或製作精美海報貼在店門口，讓簽約成為專業服務保證。

    農業局長姚志旺表示，毛小孩就是家人，寵物美容更是民眾生活重要一環，定型化契約不只是為了規範，更是為了建立專業與透明信任感，透過契約簽訂保障消費者權益，營造更友善的消費環境，也讓高雄寵物美容產業邁向更專業、更有品質里程碑，達成動物、業者與飼主三贏局面！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播