寵物美容不再踩雷！ 犬貓美容契約5月修正上路 消費糾紛、飼主棄養大減

民眾帶寵物美容不再踩雷。（市府提供）

民眾帶寵物美容經常踩雷，高雄市動保處每月接獲多起投訴案件，有人結帳被臨時加價，有人包季預付想退費卻投訴無門，農業部今年5月犬貓美容服務定型化契約修正上路後，動保處迄今未接獲消費糾紛案件，連寵物美容店通報飼主失聯疑似棄養件數也明顯下降，凸顯定型化契約守護動物，更保障消費者、業者權益。

狗媽媽小娜養了4隻愛犬，8年來寵物美容血淚史讓她感觸良多，包括結帳才發現價格變貴，或是口頭約好美容師現場換人，甚至想更換店家才發現預付包季費用拿不回來，最後都只能自認倒楣，自從推行定型化契約後，小娜直言「這真的讓毛爸媽安心多了，條文寫得清清楚楚，不用再怕爭議！」

請繼續往下閱讀...

動保處輔導過程中，許多業者反映簽署契約好處很多，以往最怕遇到飼主遲不接回毛孩，或是毛孩有心血管疾病等重大病史，卻未主動告知店家而發生突發狀況，透過簽訂定型化契約後，店家能合法取得緊急聯絡資訊，大幅降低服務過程中糾紛與意外。

動保處表示，過去每季接獲1至2件消費糾紛案件，5月犬貓美容服務定型化契約修正上路後，迄今未接獲民眾消費糾紛案件，連帶寵物美容店通報飼主失聯（疑似棄養）件數也明顯下降，還有許多業者發揮巧思，將契約範本結合平板電腦數位簽署，或製作精美海報貼在店門口，讓簽約成為專業服務保證。

農業局長姚志旺表示，毛小孩就是家人，寵物美容更是民眾生活重要一環，定型化契約不只是為了規範，更是為了建立專業與透明信任感，透過契約簽訂保障消費者權益，營造更友善的消費環境，也讓高雄寵物美容產業邁向更專業、更有品質里程碑，達成動物、業者與飼主三贏局面！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法