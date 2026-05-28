阿里山春季高海拔優良茶競賽成績揭曉 6月13日頒獎展售

2026阿里山春季高海拔優良茶競賽進行嚴謹評選。（阿里山農會提供）

阿里山鄉農會辦理的2026阿里山春季高海拔優良茶競賽，27日揭曉競賽成績，烏龍組特等獎由邱詩富獲得，金萱組冠軍獎由王宏誠獲得。烏龍組特等帶發酵花果香、滋味甘甜濃稠細緻清醇；金萱組特等滋味甘甜，濃稠细緻帶甜香。

今年繳茶點數青心烏龍組347點、金萱茶組71點，共418點參賽。配合中央政策，以實名制參賽並導入QR-Code、產銷履歷及有機驗證等可溯源機制，嘉義縣政府會同農糧署南區分署對茶葉隨機抽樣，進行農藥殘留檢驗。另利用DNA分子鑑定技術及多重元素鑑別產地，若檢測出非台灣產的茶葉，將嚴格處分參賽茶農。成績公布前確認農藥殘留抽檢均符合標準，產地抽檢均為台灣茶。

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比賽由茶改場副場長邱垂豐、南部分場助理研究員林育聖及前魚池分場長郭寬福進行評鑑，標準為外觀20%、水色20%、香氣30%、滋味30%。

邱垂豐講評指出，今年受乾旱影響，清明前雨量不多、金萱受影響情形比烏龍大，適採期延後約7至10天。穀雨前後有降雨，茶菁在適採期採收，產量稍有回升，整體產量平均減少約3至4成。

邱垂豐說，今年茶菁品質考驗田間管理及製茶師傅手藝，但以今年有入等春茶的茶樣來說，茶葉品質一樣在水準之上。

阿里山鄉農會理事長安達明表示，將於6月13日（星期六）上午9時至下午3時於阿里山國家風景區管理處前廣場舉辦頒獎暨展售會，歡迎愛茶人士共襄盛舉。

2026阿里山春季高海拔優良茶競賽成績揭曉。（阿里山農會提供）

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