為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    另類與有榮焉！網友搶認「吃過楊双子炸雞排」 釣出本尊回應了

    2026/05/28 10:09 記者蘇孟娟／台中報導
    一中商圈鄰台中一中及補習街，人潮熱絡。（市府提供）

    一中商圈鄰台中一中及補習街，人潮熱絡。（市府提供）

    台中作家楊双子作品「臺灣漫遊錄」榮獲「國際布克獎」，近來除著作洛陽紙貴外，連楊双子15歲時在一中街雞排店打工，都引起網友熱議，不少自稱當年在一中讀書或補習的網友狂發炫耀文「我有可能吃過楊双子炸的雞排」，拚另類與有榮焉，發文也釣出楊双子回應，「老實說比起雞排，說不定更有機會吃到我做的麵包」。

    榮獲英國國際布克獎的楊双子26日載譽歸國，她的著作「臺灣漫遊錄」連獲美國國家圖書獎及英國國際布克獎等國際圖書大獎，超狂的台灣第一人紀錄，除著作引起重視，她的人生歷程也廣受矚目。

    楊双子與妹妹從小由阿嬤隔代教養，阿嬤在她15歲過世後，她與妹妹自食其力。楊双子曾在一中街的雞排店打工近8個月，這段歷程近日意外吸引大批網友狂發炫耀文，有不少自稱是一中校友或曾在一中街補習的網友紛炫耀，「我有可能吃過楊双子炸的雞排」，還有人自稱昔日在一中街補習時各大小雞排店都吃過，「一定吃過楊双子炸的雞排」，「想到可能吃過楊双子炸的雞排，與有榮焉」，更有網友說，要去一中品味「大文豪雞排店」。

    不過，已有網友追出，楊双子打工的店是「阿發雞排」，已收攤多年，現在吃不到了。

    楊双子獲獎後行程滿檔，今日飛往南韓首爾，她抽空回應網友，列出在一中街打工實錄說，「老實說比起雞排，說不定更有機會吃到我做的麵包」。

    楊双子表示，1999年9月-2000年5月，她在阿發香雞排（台中立人補習班本部教室巷口）打工，2000年5月-2002年6月則在思味特烘焙坊（台中技術學院｜今台中科技大學昌明樓B1美食街）工作。

    楊双子親回網友炫耀文。（擷自楊双子臉書）

    楊双子親回網友炫耀文。（擷自楊双子臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播