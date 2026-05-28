另類與有榮焉！網友搶認「吃過楊双子炸雞排」 釣出本尊回應了

一中商圈鄰台中一中及補習街，人潮熱絡。（市府提供）

台中作家楊双子作品「臺灣漫遊錄」榮獲「國際布克獎」，近來除著作洛陽紙貴外，連楊双子15歲時在一中街雞排店打工，都引起網友熱議，不少自稱當年在一中讀書或補習的網友狂發炫耀文「我有可能吃過楊双子炸的雞排」，拚另類與有榮焉，發文也釣出楊双子回應，「老實說比起雞排，說不定更有機會吃到我做的麵包」。

榮獲英國國際布克獎的楊双子26日載譽歸國，她的著作「臺灣漫遊錄」連獲美國國家圖書獎及英國國際布克獎等國際圖書大獎，超狂的台灣第一人紀錄，除著作引起重視，她的人生歷程也廣受矚目。

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楊双子與妹妹從小由阿嬤隔代教養，阿嬤在她15歲過世後，她與妹妹自食其力。楊双子曾在一中街的雞排店打工近8個月，這段歷程近日意外吸引大批網友狂發炫耀文，有不少自稱是一中校友或曾在一中街補習的網友紛炫耀，「我有可能吃過楊双子炸的雞排」，還有人自稱昔日在一中街補習時各大小雞排店都吃過，「一定吃過楊双子炸的雞排」，「想到可能吃過楊双子炸的雞排，與有榮焉」，更有網友說，要去一中品味「大文豪雞排店」。

不過，已有網友追出，楊双子打工的店是「阿發雞排」，已收攤多年，現在吃不到了。

楊双子獲獎後行程滿檔，今日飛往南韓首爾，她抽空回應網友，列出在一中街打工實錄說，「老實說比起雞排，說不定更有機會吃到我做的麵包」。

楊双子表示，1999年9月-2000年5月，她在阿發香雞排（台中立人補習班本部教室巷口）打工，2000年5月-2002年6月則在思味特烘焙坊（台中技術學院｜今台中科技大學昌明樓B1美食街）工作。

楊双子親回網友炫耀文。（擷自楊双子臉書）

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