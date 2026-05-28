火烤模式結束！ 氣象粉專曝「極端高溫明顯緩解」時間點

氣象粉專颱風論壇指出，今天白天各地持續晴朗酷熱，中午至下午時段須留意極端高溫。（資料照）

中央氣象署預報，今天（28日）各地為多雲到晴，午後東北部有局部短暫雷陣雨，大台北、東部及中部以北山區有零星短暫雷陣雨。氣象粉專「台灣颱風論壇 天氣特急」指出，鋒面預計於今天夜晚靠近，明天（29日）通過，降雨範圍以北台灣為主；鋒面通過後，各地極端高溫情形將明顯緩解。

颱風論壇上午在臉書發布貼文稱，今天白天台灣位於鋒面前緣，在西南風吹拂下，各地持續晴朗酷熱，中午至下午時段要留意極端高溫發生。尤其是西半部內陸、大台北地區，高溫仍有機會衝上36至38度，外出曝曬感相當強烈。

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颱風論壇接著表示，天氣即將開始變化。今晚開始，鋒面逐漸接近北部沿岸，北部、宜蘭逐漸有雷陣雨機會。預計明天凌晨至上午，鋒面正式通過台灣北部，期間北台灣容易有雷陣雨。

颱風論壇說，由於這波鋒面結構偏弱，水氣與對流發展都不算太強，且因南下幅度有限，主要影響範圍仍以北台灣為主；至於中部、南部地區則會以午後雷陣雨為主。

颱風論壇也透露「好消息」，稱隨著明天鋒面通過後，風向逐漸轉為偏北風，各地極端高溫情形將明顯緩解。雖然不至於「瞬間轉涼」，但至少會從「火烤模式」慢慢退回比較正常的夏天天氣。

颱風論壇稱，由於鋒面結構偏弱，主要影響範圍仍以北台灣為主。（圖擷自颱風論壇臉書）

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