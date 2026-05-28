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    首頁 > 生活

    龍潭大池下半年動工改造 打造親水遊憩與生態復育新地標

    2026/05/28 09:59 記者謝武雄／桃園報導
    龍潭大池改善工程，保留龍形石及戲水區（地噴），圖為示意圖。（工務局提供）

    龍潭大池改善工程，保留龍形石及戲水區（地噴），圖為示意圖。（工務局提供）

    龍潭大池是龍潭最具代表性的觀光地標，每年端午佳節的龍舟大賽更吸引無數遊客慕名而來；大池於1971成立至今，當初規劃是以兼具灌溉與休憩功能的遊憩區為主，面對國人休閒型態的演進及周邊環境轉型，桃園市政府工務局重新檢討大池的定位，在與地方多次溝通後，預計下半年動工，完工後將是歷史記憶、多元遊憩與生態復育並存的地標。

    為符合市民期待，工務局在規劃設計階段先後辦理成人場與兒童場的參與式工作坊各1場及地方說明會1次，並提報市府公園適性發展審議會，邀集跨領域專家學者、社會團體及地方區公所代表共同審議；在成人場工作坊中，當地居民分享的生活記憶與在地故事；而兒童場工作坊則結合閱讀、走讀與創作，引導孩子從體驗式學習中觀察現場、動手實作，落實兒童表意權。

    工務局表示，改善計畫範圍為9550平方公尺，工程經費約5400萬元，目前已完成規劃設計，聚焦五大亮點改善項目，包含重塑龍元路入口景觀意象，並擴大親水平台；完整保留龍形石地景，結合全新的兒童戲水區；大池西南岸燈光系統加強，營造兼具夜間通行安全、生態友善及特色氛圍。

    另針對全齡無障礙動線檢討，包含周邊步道進行無障礙重點改善，消除步道高差、優化鋪面平整度，確保行動不便者、推車族與高齡長者皆能舒適漫步；復育台灣萍蓬草、野苓等原生種植栽，並透過複層植栽配置調節微氣候。

    龍潭大池環境改善工程預計下半年動工，工程採分區施作，以減少施工期間對市民的影響，完工後，龍潭大池將以全新姿態展現地方魅力，提供市民一個融合歷史記憶、多元共融、生態永續且安全舒適的休憩環境。

    龍潭大池改善工程，戲水區有龍潭杏菜造型水幕。（工務局提供）

    龍潭大池改善工程，戲水區有龍潭杏菜造型水幕。（工務局提供）

    龍潭大池改善工程，入口意象及階梯平台。（工務局提供）

    龍潭大池改善工程，入口意象及階梯平台。（工務局提供）

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