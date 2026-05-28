南投名間焚化爐環評 史無前例連開24次會議惹議

名間反焚火爐自救會，28日抗議縣府史無前例開24次環評會，藉此壓制反對聲音。（記者張協昇攝）

南投縣名間鄉焚化爐興建案二階環評範疇界定會議，今（28日）天續開延伸會議，自救會與環團會前召開記者會抗議縣府在4個月內史無前例連開24次會議，企圖用行政資源「疲勞轟炸」，壓制反對聲音，鄉親不會屈服，將抗爭到底。

名間鄉長陳翰立等人表示，一般環評範疇界定會議開會時間以半天計算，南投縣環保局為了強推名間焚化爐案，從今年1月底至昨天已進行11個整天的範疇界定會議，等於開了22次會議，今天的開會即是第23次與24次，打破當年引發極大爭議的「國道七號」4年間共開了22次範疇界定會議的歷史紀錄。尤其自4月開始，每隔兩星期就安排連續兩天會議，擺明是用行政資源來折磨名間鄉與環團，企圖打擊、壓制反對聲音。

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環團也指出，環境影響評估法第10條規範的範疇界定事項包括「確認可行之替代方案」，目前環團、官方與各界共提出41個替代方案，但南投縣環保刻意迴避，因此要求今天的會議必須進行可行替代方案的實質討論。

此外，自救會和環團無法信服南投縣環保局「球員兼裁判」的空污模擬，要求將空污模式與模擬結果送請環境部認可，並邀請國科會專家參與審查。

民進黨南投縣長參選人温世政也說，縣府開發500噸焚火爐，會造成污染高、民怨高及成本高的三高問題，他提出的多元處理垃圾替代方案，可解決這些問題，希望縣府不要一意孤行。

環保局長李易書表示，如果民眾能理性討論，精簡發言，會議很快就會結束，會議長短並非環保局決定，今天也會討論替代方案，並將空污模擬結果送環境部及國科會。

民進黨南投縣長参選人温世政（右）重申，他提出的多元處理垃圾方案，可解決南投垃坡問題。（記者張協昇攝）

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