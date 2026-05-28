立委提「失智症基本法」草案 石崇良：尊重審議結果

衛福部長石崇良。（資料照）

近期馬辦家變持續延燒，外界對於前總統馬英九的健康狀況有諸多揣測，也引起民眾對失智症的關注。今日立法院衛環委員會審議立委所提多個「失智症基本法」草案，對此衛福部長石崇良表示，未來是否針對失智症設立基本法，各方看法各有不同，衛福部尊重立法院最終審議結果。

立法院衛環委員會今日審查國民黨團、台灣民眾黨團、民進黨立委林月琴等19人擬具的「失智症基本法」草案。石崇良指出，世界衛生組織（WHO）與國際失智症協會（ADI）統計指出，平均每3秒就新增1名失智症個案，而失智人口對個人、家庭、國家都會帶來衝擊。

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石崇良表示，衛福部自2013年起跨部會推動「失智症防治照護政策綱領」，2017年再啟動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0（2018至2025年）」，由10個部會共同推動失智症相關政策，自2018年至2025年累計投入509億元經費。

此外，石崇良說，今年起衛福部推動「失智症防治照護政策綱領3.0」，並併入行政院核定的「長照3.0（2026至2035年）」，擴大結合行政院12部會，共同推動失智症相關因應作為，並透過行政院副院長主持的長照小組進行失智症相關議題跨部會溝通，應對高齡社會的失智症盛行率上升問題。

石崇良表示，目前失智症相關法規包括「長期照顧服務法」、「身心障礙權益保障法」、「老人福利法」等多個法規，對於是否設立基本法進一步強化相關政府作為，各方看法各有不同，並納入既有法律與國家計劃架構，保障失智者與其家庭權益、避免標籤化，衛福部會尊重立法院審議結果。

國民黨立委王育敏強調，「失智症基本法」立法是為了確保政策的延續性，並落實跨部會整合，同時由國會監督政策穩定推動，國民黨團版本要求政府以4年為週期提出穩定計劃，同時提供失智者司法相關保障，並將家庭照顧者支持入法。

民進黨立委林月琴則表示，雖現有失智症綱領3.0，過去幾年累積一定行政基礎，但以行政計劃為基礎的做法延續性仍有不足，台灣是全球高齡化最快的國家之一，需要有政策前瞻性，提前因應即將到來的失智症海嘯。

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