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    首頁 > 生活

    老農津貼月領1萬元還要等等 陳駿季：須等立院三讀通過

    2026/05/28 09:39 記者楊媛婷／台北報導
    立法院經濟委員會今（28）日繼續審查農業部及所屬單位預算，農業部長陳駿季出席並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    立法院經濟委員會今（28）日繼續審查農業部及所屬單位預算，農業部長陳駿季出席並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    原最遲去年11月底就應審竣的中央政府今年度預算，藍白主導的立院近期才開始審議，部長陳駿季今（28日）表示，受遲審影響，許多基礎建設新增項目與計劃都無法推動，盼可盡速通過，另賴總統日前宣布老農津貼加碼到1萬元，也需立院三讀，也盼速通過。

    2026年都已經要過一半，立院經濟委員會今才終於排審農業部今年度預算，陳駿季會前表示，受到預算遲審影響，農業部原預定今年度要推動的新增項目與計畫相關經費都無法動支，相關項目計畫主要都是關於基礎建設，近年受極端氣候等影響，農業經營的不確定性受天氣影響愈趨嚴重，更需要基礎建設來協助農民穩定收入，也盼立委可支持農業部經費。

    另為照顧弱勢，也考量近年物價上漲，政院在今年1月就通過農業部擬具「老農津貼暫行條例」修正草案，擬將老農津貼從現行月發8110元調漲到1萬元，以照顧老農生活所需，並增訂額度檢討機制，於定期調整後2年CPI累計成長率達三％，即啟動調整津貼金額的程序，也調整排富條款。

    陳駿季表示，老農津貼調漲到1萬元是關乎照顧老農的福利法案，因屬於法案修正，因此仍須立院三讀通過，將追溯到今年元旦起算，對於立院是否可能遲遲不審、甚至拖延到明年等，陳駿季表示，希望爭取今年越快通過越好，強調老農津貼調漲是社會所期待，認為跨黨派立委也應該會期待可快速通過。

    農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

    農業部長陳駿季。（記者楊媛婷攝）

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