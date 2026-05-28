高雄國小師墜樓案爭議延燒 高教產喊話：停止未經查證的傷害

高雄國小師墜樓案爭議延燒 高教產喊話：停止未經查證的傷害2026/05/28 09:49 記者許麗娟／高雄報導
高雄國小師墜樓事件，高教產工會呼籲，在完整事實尚未釐清前，應避免不實訊息擴散與過度揣測，對學校、師生及家屬造成二次傷害。（記者許麗娟攝）
高雄市某國小資深教師25日在校園內墜樓身亡，不少網路輿論指向遭學生言語霸凌等；對此，高雄市教育產業工會表示，經了解，校方未曾接獲對該名教師的投訴，亦未有停職或相關處置程序，盼外界停止未經查證的傷害。
高雄市教育產業工會秘書長何純純指出，該位教師為高教產工會會員，事件發生時，即第一時間了解情況、表達關心。27日前往該國小，進一步了解事件發展及校方立場，校方對此事件深感遺憾與不捨，並表示該師在校期間教學認真、待人誠懇，深受學生與同仁肯定與愛戴，平時工作與互動情形均屬正常，未曾接獲投訴，亦未有停職或相關處置程序。
請繼續往下閱讀...
然而，近日網路上流傳許多未經查證的說法與過度揣測，大部分內容與實際情況有所落差。對於校內師生而言，在面對失去敬愛師長的哀傷之際，也因外界大量訊息與揣測而增添壓力與困擾。
高教產呼籲社會各界，面對相關資訊時應審慎查證，在完整事實尚未釐清，且未經校方或家屬正式授權前，對外評論或引述相關細節，宜秉持理解、尊重與克制，避免不實訊息擴散與過度揣測，進一步對家屬、學校及師生造成二次傷害。
認為現在最重要的是，給予家屬與校園一個安定、沉靜的空間，尊重家屬低調處理相關事宜的意願，以最真誠的心，回歸單純的哀悼、關懷與陪伴，記得一位曾經用心陪伴孩子成長的教師。