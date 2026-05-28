北市營造業申報 AI助理7月上線服務

北市府將在7月上旬推出營建業申報AI助理服務。（圖由台北市建管處提供）

台北市建築管理工程處因應營造業登記全面線上化，電話諮詢量暴增，承辦人員疲於奔命影響業務，也影響民眾服務體驗，規劃自7月起導入AI智慧助理服務，提供預約承辦、申報系統操作指南等服務，希望以數位化與智慧工具，減輕申報作業負擔。

建管處指出，為強化建築安全把關，提升營造品質，並優化業者申報體驗，配合內政部政策自今年6月起營造業淨值採全面線上申報，但面臨諮詢電話爆量，線路壅塞等情形，因此規劃7月起導入AI智慧助理服務，提供預約承辦、申報系統操作指南等服務，並建立「系統操作指南說明網站」協助業者快速完成申報流程。

請繼續往下閱讀...

建管處說明，AI助理預計7月上旬上線測試，將會在官方網站公告；AI智慧助理測試服務功能包括法規解釋、系統操作教學指南、營造業常見問題排解及線上預約承辦服務等。希望藉此大幅降低線上申報學習成本與溝通時間。

建管處處長虞積學表示，推動營造業淨值申報數位化與AI智慧助理上線測試，有助於提升行政效率，即時掌握產業動態，市府也能更精準進行風險控管，對建築品質與公共安全形成更全面的保障，建立更穩健的營造業管理機制。

同時，透過營造業淨值線上申報系統整合財務計算，統整公司年度承攬工程資訊，不僅可減少大量繁雜紙本資料整備，簡化繁瑣行政流程，也有助於即時掌握自身經營狀況與承攬能量。透過系統化管理，業者能更有效規劃接案策略，提升整體營運效率，同時增進政府對營造產業的了解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法