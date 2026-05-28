造橋南瓜節6/5登場 環湖南瓜隧道、8米巨型氣膜南瓜迎賓

造橋南瓜節，環湖南瓜隧道、巨型氣膜南瓜迎賓。（鄉公所提供）

苗栗縣造橋鄉年度盛事「造橋南瓜節」將於6月5日至6月8日，連續4天在造橋鄉龍昇湖畔熱鬧登場，造橋鄉公所表示，公所與承辦的龍昇社區打造如夢似幻的湖畔南瓜地景，營造招牌環湖南瓜隧道，今年還推出高達8米的超巨型氣膜南瓜，適合遊客打卡拍照。

造橋鄉公所表示，今年造橋南瓜節結合龍昇湖地景、環湖步道、南瓜隧道、巨型南瓜地景，話題十足，也呈現與以往不同的風貌及特色，要讓民眾領略造橋風情。活動主場將在6月6日上午9點起，舉辦開幕活動，當天現場舞台區也有精彩表演，攤位區除了農產，也有美食品嘗活動，歡迎民眾到造橋一遊，與造橋南瓜同樂。

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另外，造橋鄉公所設計製作《橋間、拾景》溫變典藏杯，馬克杯在常溫下的顏色，與杯內裝了熱的飲品後，將呈現不一樣的顏色，主辦單位在活動現場舉辦「找尋南瓜精靈-集點抽獎活動」，幸運兒將會獲得典藏杯。

此外，在地媽媽與名廚今年特別研發出南瓜米粉、南瓜包及金瓜濃湯等創意料理，展現濃厚家鄉味，歡迎民眾到造橋一遊，與造橋南瓜同樂。

造橋南瓜節，環湖南瓜隧道、巨型氣膜南瓜迎賓。（鄉公所提供）

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