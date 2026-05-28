菜園雜草露天燒不停！ 苗栗推濕式堆肥＋監視取締雙管齊下

環保局將加強菜園雜草露天燃燒熱區主動巡查並設置影像監視系統取締。（圖由環保局提供）

菜園雜草露天燃燒長年為苗栗縣露天燃燒案件大宗，影響空氣品質也對人體呼吸系統產生危害，環保局為減少此行為，除加強巡查取締，在全縣10處農會也提供速效纖維分解菌取用，推廣濕式堆肥去化處理。

環保局表示，燃燒菜園雜草、菜葉及瓜藤不僅會產生大量的二氧化碳，加遽地球暖化，所產生的煙霧（粒狀物）、硫氧化物、氮氧化物、細懸浮微粒（PM2.5）及不完全燃燒的有機物等污染物質，也會對人體的呼吸系統產生危害，特別是患有呼吸道疾病的民眾、老人及小孩等抵抗力較弱者，影響最大，且燃燒完的灰燼隨風飄散，也會污染附近居民的居家環境。

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環保局表示，今年度持續針對縣轄內進行菜園雜草濕式堆肥推廣，現已於苗栗市農會供銷部、頭份市農會供銷部、竹南鎮農會大埔辦事處、銅鑼鄉農會、西湖鄉農會農村社區小舖、公館鄉農會、三義鄉農會鯉魚潭辦事處、後龍鎮農會、造橋鄉農會及苑裡鎮農會山腳辦事處等10處設置速效纖維分解菌分裝取用點，提供民眾自備容器取用，盼藉此大幅降低農業剩餘資源露天燃燒情事，維護空氣品質。

此外，環保局也將加強菜園雜草露天燃燒熱區主動巡查並設置影像監視系統，倘若查獲燃燒行為，將依「空氣污染防制法」裁處1200元以上10萬元以下罰鍰，若產生之濃煙引發交通事故而造成傷亡者，更須負上刑事責任。

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