三重重陽籃球場地坪破損影響安全 6/1起部分封閉整修

新北市三重重陽籃球場因頻繁使用，地坪已有多處裂損，高灘處6/1起將進行整修，預計10月初完工。（圖由新北市高灘處提供）

新北市三重區重陽橋旁邊的重陽籃球場，因長期頻繁使用，部分球場地坪出現破損及接縫高低差，新北市高灘地工程管理處6月1日起將辦理球場改善工程，提升民眾運動安全及場地品質，施工期間將封閉南側4座籃球場，工期約120天，預計10月初完工。

新北市高灘處長黃裕斌表示，現場設有10座標準籃球場，考量部分球場因長期使用造成地坪磨損、破裂及接縫高低差，恐影響民眾運動安全，故藉由改善工程，加強鋪設鋼線網、植筋強化地基穩固、以5道壓克力漆刷塗地坪，強化耐用度，並設置收縮縫，減少因熱漲冷縮產生之表面裂紋，延長場地使用年限，再依據完成面調整籃球架高度，全面改善球場品質與安全性。

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他指出，重陽籃球場可透過環河陸橋直達球場，施工期間雖暫停開放南側4座籃球場，其餘6座球場仍維持開放使用，另於東南方約100公尺處也有2座籃球場供民眾使用。

黃裕斌說，施工期間如受天候影響，工期可能調整，請民眾留意現場公告並配合相關管制措施，共同維護施工安全；重陽籃球場未來將結合周邊花漾水樂園及兒童遊戲場，串聯形成兼具親子遊憩與運動休閒的多元活動空間，持續打造親子友善的優質河岸環境。

新北市三重重陽籃球場整修球場位置及周圍替代球場相對位置。（圖由新北市高灘處提供）

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