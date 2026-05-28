罕見「海上白色精靈」落難瑞芳蝙蝠洞 新北動保救援順利野放

近日新北市瑞芳區濱蝙蝠洞磯釣平台有釣客發現遠洋性海鳥「白尾熱帶鳥」疑似落難，通報動保處救援，所幸經休養後小鳥已恢復健康、順利野放。（新北市動保處提供）

近日新北市瑞芳區濱蝙蝠洞磯釣平台有釣客發現一隻鮮橘鳥喙的海鳥蜷縮海岸岩塊角落，對外界反應遲緩，疑似落難，為避免落難小鳥受到流浪動物攻擊，民眾即刻通報市府動物保護防疫處。動保處長楊淑方指出，動保員到場確認小鳥身份是罕見的遠洋性海鳥「白尾熱帶鳥」，所幸在動物之家經過檢診、補充水分與營養後，這隻白尾熱帶鳥休息數日後身體狀況逐漸恢復，已順利野放。

動保處指出，這隻白尾熱帶鳥送往動物之家檢查後，並無明顯骨折或外傷，但體態消瘦、精神略顯虛弱，推測可能受到近期海象、天候或強風影響偏離原本遷移路徑，且長時間未能順利覓食，導致體力透支而降落陸地，因此動物之家安排水分、小魚與蝦肉讓這隻白尾熱帶鳥補充營養。

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動保處介紹，白尾熱帶屬典型海洋性鳥類，平常鮮少接近陸域，一旦出現在都市或道路周邊，多半代表已陷入虛弱狀態，需要即時救援；白尾熱帶鳥是熱帶鳥目熱帶鳥屬，俗稱「白尾鸏」，擁有修長白色尾羽、流線型身形與鮮明橘黃色嘴喙，飛行姿態優雅，善於利用海風滑翔，能長時間飛行不落地，擁有「海上白色精靈」美譽，多棲息於大西洋、太平洋、印度洋等熱帶及亞熱帶海域島嶼，以魚類與魷魚等海洋生物為食，只有繁殖時才會返回島嶼岸壁築巢，通常要搭船出海才能看見，現蹤台灣陸地的機會相當難得。

動保處說，若民眾發現野生禽鳥受傷或受困，應避免干擾，可拍照記錄並撥打1959動保專線或（02）2959-6353通報，切勿自行捕捉或限制其行動，以免造成二度傷害。

近日新北市瑞芳區濱蝙蝠洞磯釣平台有釣客發現遠洋性海鳥「白尾熱帶鳥」疑似落難，通報動保處救援，所幸經休養後小鳥已恢復健康、順利野放。（新北市動保處提供）

近日新北市瑞芳區濱蝙蝠洞磯釣平台有釣客發現遠洋性海鳥「白尾熱帶鳥」疑似落難，通報動保處救援，所幸經休養後小鳥已恢復健康、順利野放。（新北市動保處提供）

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