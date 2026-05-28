高溫狂飆 台江倡議沿水圳種樹打造降溫綠網

高溫熱浪襲台南，台江山海圳河堤藍綠共構，具有降溫效益。（記者洪瑞琴攝）

台南最近熱浪一波接一波，氣溫甚至飆破39度，不少民眾直呼「走出門像進烤箱」。極端高溫也讓都市降溫與氣候調適議題再度受到關注。就在行政院推動「國土綠蔭」與「都市林」政策之際，台江流域在地社群也提出構想，希望以排水線、水圳與綠道串聯，打造台南版「降溫綠網」。

雖然市區熱翻天，但沿著山海圳國家綠道一帶，因為有大片樹蔭、水岸與綠帶，體感溫度明顯舒服許多。即使大中午，仍能看到不少長輩坐在樹下聊天休息，也有居民沿著步道散步、騎腳踏車，這條綠廊就像城市裡的「天然冷氣」。

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長期投入環境營造的台南社大台江分校、小台江與安東庭園河川巡守隊表示，安南區過去就是台江內海範圍，面對近年越來越明顯的高溫與暴雨問題，地方10多年來持續推動種樹、綠道與水岸改善，希望讓居民有更多可以散步休憩的綠色空間，同時也提升都市散熱能力。

台南社大台江分校執行長吳茂成指出，現在光靠零散公園已經不夠，未來要做的是把水圳、排水線、公園與滯洪池串成一整片「都市綠網」。他認為，市府可以趁中央推動「都市林」政策時，加速沿著排水圳種樹、拓展綠帶，讓城市有更多降溫與防災空間。

地方社群也建議，未來可以結合居民一起植樹，慢慢形成社區林帶，再一路串聯到烏山頭水庫、曾文水庫等重要水源區，甚至延伸到玉山國家公園周邊自然林地，打造更完整的生態綠網。如果能長期、有系統推動，台南有機會成為全台氣候調適示範城市。

即便是大熱天，民眾也可以在綠道內散步。（記者洪瑞琴攝）

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