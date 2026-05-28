從剉冰到炒米粉 謝師宴端出「整桌台南味」

剛取得飲調乙級證照學生，現場展演調飲技巧。（長榮女中提供）

最有台南味、也最有師生情的謝師宴登場！長榮女中餐飲科舉辦「南瀛聚珍．府城飄香」感恩餐會，學生們以歐式 buffet 形式端出一道道結合台南農特產的創意料理與經典小吃，從主餐、甜點到飲調全都親手完成，也讓現場師長與來賓直呼「根本是飯店級謝師宴！」

長榮女中餐飲科每年都會在畢業前夕舉辦感恩餐會，今年更結合主題式教學，以「台南風味」為主軸，要求學生必須使用在地農特產入菜，重新演繹府城特色料理。

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在中西餐部分，中餐老師許聖奉與業師、大員皇冠副主廚董昱昇共同指導學生，推出炒米粉、筍香螺肉蒜、咖哩大白蝦、焗烤淡菜等兼具傳統與創新的料理；西餐團隊則端出虱目魚羹、打魯麵、牛肉金絲捲與南瓜時蔬熱沙拉，食材大量採用龍崎竹筍、七股白蝦、虱目魚及善化牛肉等台南特色農漁產。現場還提供現做日式手捲、握壽司與焦糖鳳梨豬切片，讓賓客吃得相當過癮。

甜點區同樣吸睛。烘焙老師林佳蓁與狸小路創意總監蔣寶儀協同教學，帶領學生利用玉井芒果、柳營乳酪與善化芝麻，製作芒果奶酪、巴斯克蛋糕與芝麻乳酪起司塔，現場還有現做鬆餅，琳瑯滿目的甜點讓不少人笑說：「這根本是甜點天堂！」

今年另一大亮點則是飲調組。由蔡宗翰老師帶領的7位學生，全數剛取得飲調乙級證照，不但現場展演調飲技巧，也依照師長口味客製特調，以玉井芒果、關廟鳳梨及楠西梅子調製清爽蘇打飲；另有傳統剉冰區，連湯圓、粉圓、粉粿等配料都是學生手工製作，展現十足功夫。

精緻甜點由學生親手完成。（長榮女中提供）

台南農特產融入創意料理。（長榮女中提供）

名師指導的台式炒米粉飄香。（長榮女中提供）

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