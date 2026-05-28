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    首頁 > 生活

    屏東小黃公車6/1起乘客預約未到將記點 累計5點停權45天

    2026/05/28 07:35 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣小黃公車提供民眾就醫、採買、轉乘及日常外出交通需求。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣小黃公車提供民眾就醫、採買、轉乘及日常外出交通需求。（圖由屏東縣政府提供）

    為持續提升偏鄉公共運輸服務品質，屏東縣政府滾動調整小黃公車路線與服務內容，為避免乘客預約未到、臨時取消等情形影響其他民眾乘車權益，從下（6）月1日起將實施「預約記點制度」，累計滿5點將暫停受理預約45天。

    屏東縣府交通旅遊處表示，6月1日起，屏東縣小黃公車的乘客若有未依約搭乘、臨時取消等情形，將依規定進行記點管理；若累積達一定點數，將暫停預約服務，縣府提醒民眾珍惜使用公共運輸資源，共同維護公平、有效率的預約乘車環境。

    交旅處說明，記點制度主要目的是希望降低車輛空趟及資源浪費情形，保障有需求民眾的搭乘權益。若因不可抗力因素無法搭乘，民眾也可依規定於3天內提出相關證明申請，若符合規定可不列入記點。

    此外，從6月1日起，也將調整721溫泉線行駛路線，新增「南勢湖」及「溫泉內埔公園」等站點，並取消長期無人預約搭乘站，讓整體路線配置更貼近地方需求。

    屏東縣政府表示，721溫泉線長期服務車城、四重溪及溫泉區周邊居民，提供長者就醫、採買、轉乘及日常外出交通需求。此次新增「南勢湖」及「溫泉內埔公園」站點，主要是考量地方居民反映實際搭乘需求，希望增加沿線接駁便利性；另部分站點因長期無實際搭乘需求，經整體營運評估後進行取消與調整，以提升公共運輸資源使用效益。

    如欲查詢小黃公車班次、站點及預約方式，可至屏東縣政府交通旅遊處官網「便民服務」專區查詢，或下載「屏東go好玩」APP及「屏東公車」APP掌握最新公共運輸資訊。

    6月1日起屏東縣小黃公車將實施「預約記點制度」。（屏東縣政府提供）

    6月1日起屏東縣小黃公車將實施「預約記點制度」。（屏東縣政府提供）

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