中市第2市場停車場智慧交通中心年底完工

第二市場停車場整個完工示意圖。（市府提供）

台中市第2市場停車場的1至4樓已啟用讓民眾停車，5至7樓尚未開放，交通局長葉昭甫表示，5樓還是停車場，6至7樓還在興建2個單位辦公廳舍及智慧交通中心，而智慧交通中心會將各分散在各處如交控中心等資訊整合，提供民眾最即時且完整交通訊息，將在今年底全部完工，完整交給下任市府。

位在台中市中區的第2市場停車場日前已開放民眾停車，地下室及1至4樓都已完工，目前正在進行6至7樓「智慧交通中心」施工，預計今年底完工。

請繼續往下閱讀...

第2市場停車場改建分2階段，第1階段興建地上5層、地下2層、汽車格561席、機車格632席的停車場，第2階段則是興建6、7樓，功能除了有停管處的辦公室，還有相當重要的「智慧交通中心」。

葉昭甫表示，事實上5樓也是停車場，但因為6、7樓在興建，基於民眾安全，暫不開放。

葉昭甫表示，第2市場停車場6、7樓主要是停管處、車鑑中心的辦公廳舍，還有智慧交通中心，由於過去有關交控中心等都設在舊中市議會的小空間，未來一旦完工，將進行智慧停車公共資訊整合應用 ，迅速且完整的提供給市民。

葉昭甫表示，如過去會提供民眾空停車格位置，透過智慧交通中心資訊整理，還可提供哪一個停車格離現在位置的駕駛較近。

葉昭甫並強調，會在年底前完工，完整交給下任市府，並且開放週邊增建的綠地，供民眾休憩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法