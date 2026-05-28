新工法兼顧路平！高雄市污水下水道突破5成 年底將完成修繕6.6公里

高市今年底預計修繕6.6公里污水下水道管線。（市府提供）

高雄市污水下水道普及率超過50%，水利局今年將投入1.4億元維護修繕，並獲得中央經費補助5千萬元，預計今年底完成修繕6.6公里，讓路平更安全，提升生活品質。

高雄市污水建設逾47年，部分管線邁入高齡階段，水利局自102年展開檢視及延壽修繕作業，出動TV檢視車從人孔下地，針對老舊管線依不同材質、年限進行檢視，再依老舊或損壞狀況評估分級，排定順序辦理計畫性延壽修繕。

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尤其使用時間愈久所需維護經費愈高，水利局每年編列1.4億元管線維護，並導入預防醫學概念，採用免開挖修繕工法，逐年翻修進行改善，迄今已檢視211公里管線，延壽修繕長度達102公里，今年預計維護修繕5公里，展現市府對於管線安全重視與決心。

水利局並爭取內政部國土管理署丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建，今年獲得經費補助5000萬元，將擴大翻修前鎮區中華五路君毅正勤社區南端、鼓山區龍德新路好市多一帶，以及新興區南台路區域污水管線，預計翻修總長度達1.6公里。

值得一提的是，面對城市大量車流、地下管線複雜，且污水管線深度偏深現況，水利局避開傳統開挖方式，採用免開挖修繕工法，在不開挖破壞路面前提下，直接於既有人孔及管線內作業，如同裝設人體血管支架方式，在管線及人孔套入新內襯，使內部形成新的高強度防護層，提其耐用性與使用年限；免開挖修繕工法不僅降低交通衝擊，還能縮短工期、提升效率與穩定品質。

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