各地持續炙熱如盛夏！ 吳德榮：明鋒面南下轉雨降溫

氣象專家指出，連日高溫影響全台，昨日台北更出現38.3度，為台北氣象站創站以來5月最高溫紀錄。今日預估白天持續「炙熱如盛夏」，明日有鋒面南下短暫轉雨降溫，不過週六各地天氣又好轉。（資料照）

氣象專家指出，連日高溫影響全台，昨（27）日台北更出現38.3度，為台北氣象站創站以來5月最高溫紀錄，台南玉井區、新北新店區也分別出現39.8度、39.6度。今日預估白天持續「炙熱如盛夏」，明日有鋒面南下短暫轉雨降溫，不過週六各地天氣又好轉，週日各地持續晴時多雲，下週一「薔蜜」颱風外圍的東北風帶進水氣，北部及東北部有局部短暫雨，下週二水氣減少，北海岸、北部山區偶有零星降雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日滯留鋒漸南移至北部海面，台灣在暖氣團內，水氣少、大氣穩定，高峯雖已過、高溫僅微降、白天仍「炙熱如盛夏」；應注意防晒、防中暑。各地區氣溫如下：北部23至38度、中部22至37度、南部23至39度、東部20至38度。

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吳德榮表示，週五梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫。週六鋒面受到破壞、並南移至巴士海峽，各地好轉為多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。週日各地持續晴時多雲，中南部山區午後有局部降雨的機率。

吳德榮說明，下週一「薔蜜」外圍的東北風帶進水氣，北部及東北部有局部短暫雨，下週二水氣減少，北海岸、北部山區偶有零星降雨的機率，其他各地多雲時晴。下週三至週六「薔蜜」已遠離，西南季風進入南海，台灣氣溫逐日升，大氣日趨不穩定，午後降雨的機率逐日提高。

吳德榮提到，第6號輕颱「薔蜜」向西北轉北移動，下週二2時進行至琉球東南方海面；最新歐洲模式、系集路徑模擬顯示，「薔蜜」的系集平均路徑將通過琉球附近，逐漸轉向東北大迴轉，對台無直接威脅；但「潛勢預測圖」及模式個別系集成員的路徑皆顯示預測路徑的「不確定性」，應持續觀察。

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