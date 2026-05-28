05/28 各報重點新聞一覽

賴清德總統昨召開國安高層會議拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，並率府院團隊對外說明18項措施。 （記者田裕華攝）

自由時報

少子化對策 總統端出18項大禮包 家庭最高可領285.5萬

因應少子化危機，賴清德總統昨召開國安高層會議拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，並率府院團隊對外說明十八項措施。經試算，生育給付十萬元、〇到六歲既有的育兒津貼與幼兒補助卅六萬元，疊加新增的〇到十八歲成長津貼一〇八萬元，再納入人工生殖補助、育嬰留職停薪津貼及托育補助等不同情境，每個孩子從出生到成年，最高可領二八五．五萬元。

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數發部示警 不只高德地圖 中國B站、愛奇藝等4款APP 恐偷個資

數發部昨日公布四款中國製App資安檢測結果，除了中國導航App「高德地圖」埋十一項高風險行為外，知名影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili，泛稱B站）」、「愛奇藝（iQIYI）」及聊天軟體「BIMOBIMO」等行動應用程式（App），也存在高度資安風險，造成台灣使用者的個資、定位與敏感資訊等，暴露在中國國安單位蒐集情資的風險之中。

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抽查土資場疑收賄 虛報單據 竹縣府工務處僱員涉貪 收押4人

新竹縣政府再傳涉貪！新竹地檢署廿六日指揮廉政、保警前往新竹縣政府等十六處搜索，並約談工務處約聘人員廖姓男子及營建剩餘土石方資源回收處理場（簡稱土資場）業者等被告、證人共廿八人到案，查扣過磅單及相關帳冊等證物，據悉廖男疑似在抽查土資場過程放水並涉嫌收賄，檢方訊後聲請羈押廖男及業者等四人，新竹地院全數裁准。

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聯合報

18項戰略 3800億元救少子化

賴清德總統昨天宣布政府因應少子化與人口結構挑戰的十八項戰略，新政策預估一年將增加二○五○億元預算，連同既有少子化政策，總計將投注三八○○億元，各項優惠措施疊加後估有二七七○萬人次受惠；行政院將成立人口對策新戰略執行小組，由行政院長卓榮泰擔任召集人，追蹤政策執行進度。

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喊話政府 黃仁勳：我們需要大量電力

ＡＩ晶片大廠輝達執行長黃仁勳昨天表示，輝達需要在台灣使用更多能源，如同人類員工需要米飯，ＡＩ員工需要的是電力，「我們需要更大量的電力」，如果想參與這一波工業革命，就需要能源，「能源成長對台灣國內生產毛額（ＧＤＰ）至關重要」。

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中國時報

婚育脫鉤 惠及未婚女性

賴清德總統27日端出因應少子化挑戰的18項政策，包括明年起0至18歲給予每人每月5000元成長津貼、未滿45歲第1至3次人工生殖補助13至15萬元，希望刺激生育。賴清德強調，這是台灣邁向「新公共化」關鍵的一步，整體經費約3800億元，占GDP的1％，與韓國相當。行政院長卓榮泰則指出，新戰略突破過去思維，採「婚、育脫鉤」，人工生殖、未婚生子將同樣受到尊重與照顧。

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美10％關稅7月到期 擬重新課徵

美國貿易代表葛里爾26日出席外交關係委員會（CFR）活動指出，川普政府今年2月依據《1974年貿易法》第122條實施的10％全球關稅，在7月到期後，不排除再度援引該法條重新徵稅。此舉旨在為目前正在進行的「301條款」調查爭取更多緩衝時間，以確保美國關稅在法律轉換期不致出現空窗。

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數發部昨日公布4款中國製App資安檢測結果，中國導航App「高德地圖」埋11項高風險行為，影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili）」、「愛奇藝（iQIYI）」及聊天軟體「BIMOBIMO」等App，也存在高度資安風險。（數發部提供）

新竹縣政府再傳涉貪，新竹地檢署26日指揮廉、警前往縣府等16處搜索，工務處約聘人員廖姓男子等4人訊後收押。（資料照）

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