說好的保護呢？彰縣公幼監視器同一事由調閱一次為限 議員火大了！

彰化縣議員藍駿宇認為少子化，就是讓每個小孩都寶貝。（藍駿宇提供）

少子化讓每個小孩都是國家的寶貝，彰化縣議員藍駿宇表示，每次只要幼托機構發生虐兒事件都令人心痛，但彰化縣公私幼監視器畫面只保存14天，同一事由調閱也只一次為限，但小朋友可能連時間都記不清楚、說不明白，這樣規定太過僵硬，調閱資料只限一次，竟比檢警調還嚴格，很離譜！

教育處長蔡金田表示，因為監視器畫面也有儲存空間的考量，但只要家長提出申請，教保機構受理後就要立即保存監視器畫面，也必須在14天內回覆。至於目前單一事件調閱只能一次為限部分，是否要放寬，將會進行討論。

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藍駿宇強調，縣府要補助園所「裝監視器」，也應該同步訂定「教保服務機構監視錄影系統設備最低標準」。讓全新申裝設備符合規格，既有設備也應訂定落日條款，讓園所有時間改善，而不是永遠只停在「有裝就好」。

藍駿宇表示，教保機構爆發爭議事件時，往往陷入雙方各說各話的局面，監視器就是檢驗雙方說法的關鍵證據，這不只是保護幼童，也是保護認真工作的教保人員，監視器畫面保存天數應該予以延長，而調閱畫面也不應該限制同一事由只能一次為限，重點應該是釐清事證才對，拿出實際辦法來保護兒少，而不是讓申訴的家長投訴無門，這才讓家長與孩童都能安心。

彰化縣議員藍駿宇認為少子化要從保護兒少安全做起。（藍駿宇提供）

彰化縣議員藍駿宇表示正因為少子化，更要以保護兒少安全為優先。（藍駿宇提供）

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