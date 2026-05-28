機師執飛前一晚爆喝酒測未過 他再爆內部消息：星宇沒打算開除

王浩宇爆料星宇一名機師日前執飛前酒測出問題，但星宇並未開除。星宇航空示意圖。（資料照）

前桃園市議員王浩宇爆料，台中某航空公司機師飛行前酒測未過，航空公司僅當天停止執飛，引發熱議，後續證實，王浩宇所指的就是星宇航空。他27日又透露，星宇的內部消息指稱，雖然事件被爆出來，但曾酒測未過的機師應該還是能保住工作，讓他不禁搖頭寫道，「台灣人平常罵酒駕這麼大聲，飛機的安全呢？遇到星宇就輕輕放下。」

王浩宇26日爆料，台中某航空公司的網紅機長，上週六報到時被驗出有酒精反應，之後抽血也不合格，當天公司就沒有讓他飛。機師如果執飛前曾喝酒，造成酒駕風險應趕快開除，並稱這家公司跟媒體關係很好，這件事99％不會上新聞，但他還是希望趕快處理、開除，不然對乘客不公平。

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星宇航空出面回應，證實5月23日確實有一名機師在值勤前酒測出現異常反應，公司依作業規範立即停止其當班勤務，並安排其他機師執行該航班任務。星宇航空強調，公司一向遵循嚴謹的飛安規範並嚴格落實各項檢核機制，對於危害飛安之情況抱持零容忍的態度，以維護飛航安全為首要任務。

不過，王浩宇對星宇的回應相當不以為然，27日加碼披露：「星宇的內部消息是，王姓機師應該可以保住工作。台灣人平常罵酒駕這麼大聲，飛機的安全呢？遇到星宇就輕輕放下。反正飛機漂亮就好，食物好吃就好沒差。幾百人的生命不重要？」

「今天這個機師，他是已經去機場報到完成，就是認為自己可以執勤，執飛清晨飛日本的飛機驗出酒精，等於他前一天晚上喝很多。連驗血都有！絕對不是誤判。過去不管是華航、長榮還是日航，只要報到後吹出酒精就是開除，這兩天日航座艙經理被驗出酒精，之後也是會開除的，很遺憾星宇沒有給明確答案。反正後續不干我的事，我已經把事實講出來了，追下去也不會多賣幾雙襪子。隨便。」

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