週四入夜雨神襲北部 中南部連3天有雨

週四全台晴到多雲，午後和入夜中部以北有雷陣雨。（資料照）

未來降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

薔蜜颱風預估路徑圖。（圖由氣象署提供）

週四（28日）白天全台晴朗炎熱，大台北、花東及中南部內陸局部高溫可達37度以上；入夜後受鋒面影響變天，中部以北及宜蘭將轉為局部短暫陣雨或雷雨。此外，輕颱薔蜜正朝西北移動，預估週六將增強為中颱，航行船隻請多加留意。

中央氣象署預報，週四全台均為晴到多雲，午後大台北、宜花地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨；白天高溫普遍在32至36度，其中大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度或以上高溫發生的機率，外出應做好防曬措施並多補充水分，並請減少在戶外活動時間；入夜起受鋒面影響，中部以北、宜蘭地區轉有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，而未降雨前體感仍偏炎熱，仍須持續留意高溫現象。

此外，薔蜜颱風今早生成，預估週六會增強成中颱，到時候請在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時留意颱風最新動態。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，26至31度；金門多雲短暫陣雨或雷雨，26至32度；馬祖多雲時陰短暫陣雨或雷雨，35至29度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週五氣溫仍悶熱，受到鋒面通過影響，各地轉為陰或多雲，降雨依舊以北部至東北部較為明顯，不過中南部午後配合熱力作用，也會有短暫陣雨或雷雨的可能。週末各地大致回到多雲到晴、有陽光露臉的天氣，但由於環境水氣仍多，仍須留意短暫陣雨或雷雨機會。

紫外線指數方面，週四基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、連江為「高量級」，台東為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為西南風，西半部擴散條件普通，清晨及夜間西半部稍有利污染物累積，午後臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。

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週四白天天氣預測。（擷取自中央氣象署網站）

週四白天天氣預測。（擷取自中央氣象署網站）

週四的紫外線指數，基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、連江為「高量級」，台東為「危險級」，其餘縣市皆為「過量級」。

週四空氣品質，花東空品為「良好」，其他地區為「普通」。

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