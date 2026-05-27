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    首頁 > 生活

    獨家》鳳頭蒼鷹高市澄清湖一帶現蹤 難得巢外育雛畫面曝光

    2026/05/27 21:22 記者陳文嬋／高雄報導
    鳳頭蒼鷹澄清湖現蹤。（鳥友吳光成提供）

    鳳頭蒼鷹澄清湖現蹤。（鳥友吳光成提供）

    正值鳥類繁殖季節，高雄市澄清湖風景區串連果嶺自然公園超過400公頃生態豐富，吸引保育類猛禽鳳頭蒼鷹前來築巢育雛，高雄鳥友吳光成連守3天，拍下親鳥巢外育雛過程，難得畫面令人感動。

    台灣都市公園可見猛禽鳳頭蒼鷹，澄清湖風景區串連果嶺自然公園種植高大喬木，還有廣闊草地適合滑翔巡視，加上麻雀、松鼠等族群穩定，生態食物鏈完整，吸引鳳頭蒼鷹棲息、築巢。

    高雄鳥友吳光成近日走訪澄清湖一帶，目擊鳳頭蒼鷹築巢育雛，親鳥外出獵食後，返巢餵食幼鳥，他連守3日拍照觀察，幼鳥昨已能飛離鳥巢，親鳥今天帶著幼鳥巢外餵食，協助幼鳥適應環境、學習生存，拍下鳳頭蒼鷹難得巢外育雛畫面，令他開心不已。

    福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷表示，鳥類育雛有巢內育雛與巢外育雛，鳳頭蒼鷹巢外育雛不易拍攝，鳥友吳光成拍攝畫面很精彩，可見幼鳥離巢育雛成功，親鳥巢外餵食幼鳥，教導幼鳥如何覓食、飛行，學習長大成鳥，凸顯大自然生態，鳥類生存之道。

    黃蜀婷指出，鳳頭蒼鷹與人類生活環境接近，近來北部鼠患引發全台關注，民眾環境用藥毒老鼠，應避免影響猛禽棲息地，以免猛禽吃到毒老鼠，連帶造成幼鳥死亡；民眾以黏鼠板撲殺老鼠，也應放好避免殃及猛禽，以維護自然生態。

    鳳頭蒼鷹巢外育雛。（鳥友吳光成提供）

    鳳頭蒼鷹巢外育雛。（鳥友吳光成提供）

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