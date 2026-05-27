高雄資收場髒亂孳生病媒蚊 5年罰71次市府下重手

前鎮區洪仁資收場長期大量堆置回收物、占用道路且積水孳生病媒蚊，市府將強制清空。（高雄市衛生局提供）

高雄市前鎮區出現今年全國首例登革熱，衛生局今（27）日聯合環保局、區公所及防疫團隊，前往屢遭檢舉環境髒亂的洪仁資源回收場稽查，2021年起已被裁罰71次，仍毫無改善，今日嚴正要求限期清空，且天天巡查，違規將連續重罰、絕不寬貸！

高雄市衛生局指出，位於前鎮區忠孝里育德路22號的洪仁資收場長期堆置大量回收物、占用道路且積水孳生病媒蚊，自2021年以來即因私自堆置大量物品，違反道路交通管理處罰條例及相關規定遭取締違規達61次；另違反傳染病防治法、廢棄物清理法及高雄市環境維護管理自治條例累積處分亦達10次，因嚴重威脅社區防疫安全，均已依法裁罰在案。

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衛生局強調，該資收場土地所有權人為台灣土地銀行，並出租予業者使用，但依傳染病防治法第25條規定，土地、建築物及場所之所有人、管理人或使用人，均負有防止病媒蚊孳生及維護環境衛生之「狀態責任」，地主土地銀行絕無免責空間。

市府防疫團隊今日現地稽查發現，該場域內部仍有大量資收物雜亂堆置、道路遭占用、場內潮濕積水及高風險積水容器等多項違規情事，環境髒亂程度甚至較2023年疫情期間更為惡化，嚴重威脅社區防疫安全。因此祭出5大強力執法作為，要求限期強制清空、嚴密監測並即查即罰、啟動每日高強度巡查且違規即刻告發、責成地主土銀監督，以及促請終止租約。

衛生局呼籲，防疫視同作戰，不容心存僥倖，除了全民落實「巡、倒、清、刷」的居家防蚊作為，同時針對長期危害公共衛生的場域堅定執法。

高市府將對洪仁資源回收場啟動每日高強度巡查，違規即刻告發。（高雄市衛生局提供）

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