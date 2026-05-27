台文館「當代捷克漫畫展」 跨越國界與台漫深度對話

「此時此地：當代捷克漫畫展」即日起於台文館B1圖書室展出至7月31日。（台文館提供）

「此時此地：當代捷克漫畫展」今（27）日在國立台灣文學館揭幕，集結捷克近20年最具代表性的10位當代漫畫家作品，並同步展出多部台灣文學改編與歷史題材漫畫，展開一場跨越地理與文化疆界的深度對話。

此次展覽由捷克經濟文化辦事處、捷克中心台北主辦，並與台文館共同策劃。由捷克科學院漫畫理論學者Pavel Kořínek與布爾諾摩拉維亞博物館策展人Tomáš Prokůpek共同策展，梳理近年被稱為「捷克漫畫復興」的重要脈絡，呈現捷克漫畫如何融合傳統藝術語彙與前衛敘事風格，建立鮮明的文化主體性。

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展覽精選多位享譽國際的捷克漫畫家，包括以強烈黑白視覺風格改編卡夫卡《城堡》聞名的Jaromír 99、擅長歷史敘事的Lucie Lomová、細膩描繪當代議題的Štěpánka Jislová，以及以濃烈表現主義色彩著稱的Jiří Grus等作品，觀眾也可於現場自由翻閱多部經典漫畫。

開幕儀式同樣充滿創作互動氛圍，以捷克國家象徵與展覽主視覺「捷克紅獅子」為靈感，邀請現場貴賓接力創作獅子圖像，以小漫畫形式展現台捷文化交流的創意火花。

捷克中心台北主任馬凱棠表示，捷克漫畫除了擁有鮮明的藝術表現與敘事張力，更重要的是對歷史議題的深刻關注，以及多元、實驗性的創作形式。

台文館長陳瑩芳則說，台灣與捷克都曾歷經極權壓迫，也都迎向創作能量蓬勃發展的時代，因此兩地漫畫創作者在歷史、政治與文化議題上有高度共鳴。此次展覽以「自由與多元」為核心，精選40餘部台灣漫畫作品，從「創作者的內在風景」、「島嶼的歷史與生活素材」及「文學改編與共創」3大面向，展開跨國對話。

展場以大量圖像展示與可自由翻閱的漫畫實體書打造沉浸式閱讀空間，並特別設置創作互動區，鼓勵觀眾現場拿起畫筆，創作屬於自己的漫畫作品張貼於展牆，與藝術家共同激盪創意與想像。

「此時此地：當代捷克漫畫展」為全台巡迴最終站，即日起至7月31日於台文館B1圖書室展出。

圖左為捷克史黛潘卡．伊斯洛娃與泰雷莎．德拉霍諾夫斯卡合作出版的圖像回憶錄《無髮》，圖右為創漫畫奪文學獎先例的PAM PAM LIU《瘋人院之旅》。（台文館提供）

圖左為阮光民的《一杆秤仔》（原著：賴和），圖右為雅羅米爾．斯韋迪克與戴維．贊恩．邁羅維茨作的《城堡》（原著：卡夫卡），皆改編自文學經典作品。（台文館提供）

開幕式來賓與自己的創作合影。（台文館提供）

捷克中心台北主任馬凱棠（左）表示，捷克漫畫除了擁有鮮明的藝術表現與敘事張力，更重要的是對歷史議題的深刻關注，以及多元、實驗性的創作形式。右為台文館長陳瑩芳。（台文館提供）

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