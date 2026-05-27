熱到爆表！台南玉井39.8度全台最熱 北北基刷新5月高溫紀錄

今天台北站、基隆站創下站史5月份最高溫紀錄。（圖由氣象署提供）

全台烤番薯！中央氣象署表示，今天各地高溫炎熱，截至下午6點30分，最高溫出現在台南市玉井區39.8度，且北北基更出現刷新5月高溫紀錄。

中央氣象署表示，今天全台高溫炎熱，其中7縣市出現38度以上高溫，包括：台南玉井39.8度、新北屈尺39.6度、花蓮富源38.6度、台北文山38.5度、基隆七堵38.4度、桃園桃園區38.1度、屏東三地門38度。

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尤其北部測站更是出現5月最高溫紀錄！氣象署表示，台北測站今天高溫達38.3度、基隆站37.6度，雙雙創下站史5月份最高溫紀錄，新北氣象站2023年搬遷設立，今天也測出37.8度高溫，也是設站以來最高溫；另外，今天淡水站最高溫測出35.7度、花蓮站34.2度是該站5月份第二高溫。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天白天天氣與今天（27日）類似，高溫炎熱，尤其大台北、南部內陸、花東縱谷局部37度左右高溫，其他平地大多也有機會出現接近36度高溫，早晚各地25至28度，但午後降雨範圍擴大，宜蘭、花蓮地區及中部以北山區有午後雷陣雨。

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