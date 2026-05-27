環團抗議毀草鴞棲地、特定農業區沒用 南科4期沙崙園區進二階環評

國科會南部科學園區預計在台南市歸仁區規劃「沙崙生態科學園區｣，面積近507公頃，送到環境部進行環評大會審查。（記者吳柏軒攝）

環境部今天（27日）下午召開第50次環評大會，其中審查「南科四期沙崙園區」，也就是「沙崙生態科學園區｣，環保團體反對開發，認為沙崙園區恐破壞草鴞棲地，破壞台南最大的特定農業區，要求退回，環評委員則關注社會經濟效益、空污、溫室氣體減量等，決議正式進入二階環評，將執行嚴格相關程序。

國科會科學園區啟動「大南方新矽谷」發展廊帶，南科預計在台南市歸仁區規劃「沙崙生態科學園區｣，面積近507公頃，估計台積電將進駐設先進製程廠區，估可提供3.5萬個工作機會，年產值達2.2兆元；但開發地區涉及一級保育類「草鴞」棲地，引發環保生態與開發之間的競合；日前由環評專家小組建議進入二階環評，今正式進入環評大會審議。

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環保團體今天則到環境部大門抗議，包含荒野保護協會副理事長陳憲政、台灣蠻野心足生態協會研究員洪碩辰、監督施政聯盟執行長許心欣、台灣綠黨社運部主任李春祥、大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴、淨竹文教基金會董事長林聖崇、藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政等。

環團控訴，該案是批著生態保護綠皮，行生態破壞浩劫，該區為沙崙農場，有全台最大、最完整的草原與牧草地，是全台僅500隻的草鴞核心棲地與覓食獵場，也有環頸雉、黑翅鳶、短耳鴞、燕鴴等30多種保育鳥類重要家園，應迴避、不該開發，且該案用電用水需求大增，質疑環境是否一定要為晶片犧牲？其他重要生物統計、生態價值等估算也低估，強調不能「假生態、真破壞」。

因為環境部環評會議多面臨開發單位與環團及民間反對派爭議，在環境部長彭啓明建議下，這次由南部科學園區啟動「沙崙生態科學園區生態保育協作平台」，是開發案首次在環評規劃階段就納入多元利害關係人深入參與，找來許多鳥會共同專業對話，還納入跨部會一起公私協作，提高公共參與並凝聚共識，還首納「生態零淨損」（NNL）概念，彭啓明說，有機會成未來重大爭議開發案的示範。

環評委員關注開發的社會經濟效益、空污、溫室氣體減量、水電來源等，會後通過環評建議，讓該案進入二階，並要求開發單位在未來二階時，應強化周邊多項計畫進行評估區域環境乘載量及加成累積，也要評估降低空污排放總量，強化當地用水穩定性，也要進行草鴞與環頸雉1年生態調查，還有喬木移植、就業人口分析等。

環保團體到環境部門口抗議，針對「南科四期沙崙園區」環評審查，反對其為了晶片開發犧牲草鴞等保育類動物，要求不能開發。（記者吳柏軒攝）

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