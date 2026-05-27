台鐵基隆站土地髒亂老鼠流竄 環保局開罰限期改善

台鐵基隆站旁空地堆置雜物、孳生蚊蟲，還有老鼠流竄，環保局開單告發。（基隆市環保局提供）

基隆市環保局指出，台灣鐵路公司基隆站的土地長期髒亂、雜草叢生並堆置廢棄物，影響周邊交通場站使用及附近居民生活品質，環保局多次勸導仍未實質改善，日前有民眾po文該處鼠類流竄，環保局今天派人前往稽查，並依《廢棄物清理法》開罰並限期改善。

環保局長馬仲豪指出，台鐵的2塊土地，雖有圍籬圍起來，但1處雜草叢蔓生，也有廢棄物堆置，易造成病媒蚊、鼠類孳生；另一處雖然平整，但卻經常有老鼠出沒，干擾鄰近交通場站及居民生活。

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環保局今日已派遣稽查人員再次前往現場勘查，確認違規事實明確，並依《廢棄物清理法》相關規定，分別開立2張罰單，各裁罰4800元，共計罰了9600元，並責令限期完成改善，若仍未改善，將持續開罰。

環保局表示，希望土地所有人、管理人或使用人要善盡環境維護義務，避免因管理不善而影響周邊居民生活環境及公共利益。尤其最近有漢他病毒的個案，民眾看到老鼠會感到害怕，希望地主善加管理。

台鐵基隆站旁空地堆置雜物、孳生蚊蟲，還有老鼠流竄，環保局開單告發。（基隆市環保局提供）

台鐵基隆站旁空地堆置雜物、孳生蚊蟲，還有老鼠流竄，環保局開單告發。（基隆市環保局提供）

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