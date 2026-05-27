澎湖秋季運動休閒觀光嘉年華登場！ 自行車、跨海馬拉松報名開跑

澎管處將於今年11月1日舉辦「菊島澎湖跨海馬拉松」。（圖由觀光署提供）

為結合澎湖的自然人文特色、運動休閒健康與綠色低碳特性，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今天宣布，今年9月20日將舉辦「澎湖跳島101K自行車」、11月1日「菊島澎湖跨海馬拉松」2項賽事活動，即日起開放報名，名額有限，額滿為止，邀請全台車友與跑友在微涼秋季，一同感受菊島的運動魅力與風土人情。

澎管處今天（27日）舉辦「2026澎湖秋季運動休閒觀光嘉年華活動」記者會，邀請澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡、華信航空總經理莊明哲、立榮航空經理吳怡芬、旅遊品質保障協會副理事長蕭光盛、台北市旅行商業同業公會主委黃勇富等人出席，並由知名嘻哈饒舌團體「玖壹壹」成員洋蔥擔任代言人，分享對自行車與路跑活動的熱愛與澎湖漫遊的經驗。

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交通部觀光署主任秘書黃易成表示，澎湖擁有「世界最美麗海灣」的美譽，不僅有獨特海灣景觀與人文風情，更非常適合發展運動休閒觀光，因此今年澎管處推動「澎湖跳島101K自行車活動」及「菊島澎湖跨海馬拉松」，邀請全台車友、跑友與國際旅客，在最舒服的秋季，一起來感受菊島魅力。

除了運動賽事外，黃易成指出，澎管處也將辦理「2026澎大海沙灘音樂祭」，以及「2026澎湖追風音樂燈光節」，透過音樂、燈光、市集與沙灘活動，延續澎湖秋冬觀光熱潮，展現四季皆宜的旅遊魅力。

宣傳大使洋蔥私下是一位熱愛運動的自行車與路跑愛好者，他說，近年到澎湖多是為了旅遊或音樂表演，這將是他第一次在澎湖正式揮汗參加路跑活動，並表示，澎湖海風與美景交織的賽道非常吸引人，希望透過自己的影響力，激勵更多年輕朋友投入運動，挑戰自我極限，一起來體驗澎湖極具魅力的「跑旅」文化。

澎管處於9月20日舉辦的「2026澎湖跳島101K自行車活動（101 Hopping Bike）」（https://bao-ming.com/eb/content/6975#32757），賽事規劃有「挑戰組101公里」以及「休閒組22公里」的組別，路線行經嵵裡沙灘、鎖港自行車休憩站、跨海大橋及大菓葉柱狀玄武岩等知名景點，車友還能在車道補給站、終點站享用澎湖特色名產。

「2026菊島澎湖跨海馬拉松活動」（https://bao-ming.com/eb/content/6984#32795）緊接著在11月1日登場。賽事分有「全馬組42公里」、「半馬組21公里」、「體驗組11公里」及「休閒組5公里」等組別，從A點到B點，不折返、不繞圈，賽道經過跨海大橋、大菓葉玄武岩等知名景點，讓參賽跑者能用雙腳一邊跑，一邊飽覽澎湖各地的獨特美景，沿途還設有許多澎湖在地美食打造的「特色美食補給站」給跑者享用。

為了響應環保，主辦單位特地製作環保紀念T恤贈送參加自行車活動的車友，今年的完賽獎牌是以自行車鍊條、嗨熊吉祥物及漁翁島燈塔等意象組合設計，可做為開罐器使用，背面另有磁鐵，可吸附在廚房鐵件上，不但別出心裁，也能做為裝飾品。

菊島馬則準備設計精美的環保紀念背心（T恤）及水杯做為報名禮，完賽禮是三用後背包（全馬組及半馬組），完賽獎牌特與藝術家洪易老師合作，設計以澎湖元宵「乞龜祈福紀念幣」為靈感，獎牌中央的馬匹造型可手動旋轉，象徵自由奔馳的活力，讓每位跑者都能將榮耀與祝福一同帶回家。

澎管處將於今年9月20日舉辦「澎湖跳島101K自行車」活動。（圖由觀光署提供）

澎管處將於今年9月20日舉辦「澎湖跳島101K自行車」活動。（圖由觀光署提供）

菊島馬拉松報名及完賽物資。（圖由觀光署提供）

交通部觀光署主任秘書黃易成表示，澎湖擁有「世界最美麗海灣」的美譽，不僅有獨特海灣景觀與人文風情，更非常適合發展運動休閒觀光。（圖由觀光署提供）

澎湖跳島101Ｋ自行車活動與澎湖菊島跨海馬拉松活動代言人洋蔥與吉祥物合照。（圖由觀光署提供）

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