迎暑假旅遊旺季 阿里山賓館跨界合作入住送文創好禮

阿里山賓館推出曙光日出專案，贈送住客祝山車站來回車票。（阿里山賓館提供）

迎接暑假旅遊旺季，位於阿里山國家森林遊樂區內的阿里山賓館，與高雄「莉·瓷藝博物館」跨界推出精品系列隨行保溫杯，作為入住指定房型的迎賓禮，將人文美學融入山林旅程。

阿里山賓館夏天推出「綠野仙蹤．永續隨行」專案，結合童話故事「綠野仙蹤」主角桃樂絲的精神，探索世界途中，學習尋找勇氣、智慧、愛，與大自然和諧共處。暑假期間邀請旅客珍惜資源、愛護土地，此次與「莉·瓷藝博物館」跨界推出「百花盛宴」保溫杯，6月1日至8月31日入住指定房型，即贈保溫杯2個。

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即日起至12月30日止入住「曙光日出」專案，贈送祝山線來回車票，入住指定房型再加贈小火車造型方塊酥，除了可到最高海拔祝山車站觀賞日出、森林生態，也可欣賞車站融入山林與檜木建築兼具的生態美學設計。

阿里山賓館表示，每晚7點到7點半將由專人以說故事方式，推廣百年檜木林業與人文，即日起入住房客，可免費參加阿里山賓館1913舊事所導覽，未來持續結合地方永續手作體驗，挖掘在地秘境森林，享受不破壞環境的深度旅行，將旅途中體驗與學習的環保及尊重大自然的體悟帶回日常生活中。

阿里山賓館每晚舉辦導覽解說，讓入住旅客感受阿里山的林業人文。（阿里山賓館提供）

阿里山賓館跨界合作，致贈暑假專案住宿旅客精品保溫杯。（阿里山賓館提供）

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