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    首頁 > 生活

    輕颱薔蜜恐貼東部外海北上 淡江大橋「封橋」條件曝

    2026/05/27 18:14 記者吳亮儀／台北報導
    公路局說明，當平均風速達到8級風，會封閉機車專用道、人行道、自行車道，平均風速達到10級風，會全橋封閉。（記者吳亮儀攝）

    公路局說明，當平均風速達到8級風，會封閉機車專用道、人行道、自行車道，平均風速達到10級風，會全橋封閉。（記者吳亮儀攝）

    輕度颱風薔蜜在今天形成，依中央氣象署公布的路徑顯示，它將貼著台灣東部外海一路北上。12日剛通車的淡江大橋還未經過颱風洗禮，根據交通部公路局研擬的防颱措施，若平均風速達8級，就會開始一系列「封橋」措施。

    負責養護淡江大橋的公路局景美工務段段長張建智表示，淡水河口的風很大，根據公路局目前律定的處理機制，若平均風速達到8級風，會將機車道、人行道、自行車道封閉；平均風速達到10級風的時候，淡江大橋會全橋封閉，連汽車都不能上橋。

    張建智表示，氣象署會做預報，若未來平均風力達到8級或10級，公路局會先預告，包括發布新聞等方式廣為通知，如果平均風速達到標準就會封橋，在新北市淡水端和八里端採用護欄封閉方式。

    張建智提到，如果達到平均風速8級風，淡江大橋的快車道速度限制會採降速管制，從時速80公里降到40公里；至於雨量大小則無限制，不過會宣導，若下雨天時，請自行車騎士下車採牽行方式。

    薔蜜颱風今天形成。（取自氣象署官網）

    薔蜜颱風今天形成。（取自氣象署官網）

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