智慧海灘示範區導入澳洲海灘救生機制 四大示範海域起跑

智慧海灘系統辨識場域人員活動狀態畫面。（海委會提供）

海委會今年規劃在基隆大武崙、台中大安濱海樂園、高雄旗津及台東杉原灣建置智慧海灘示範區，將導入澳洲海灘救生機制，26、27日在高雄旗津海域辦理「安全巡查員及救生員種子師資教育訓練工作坊」，建構我國海域遊憩安全治理新模式。

海委會指出，智慧海灘示範區將導入人工智慧影像辨識、海象監測及即時風險預警等科技應用、強化第一線救生能量與緊急應變機制，委託國立高雄科技大學引入澳洲衝浪救生協會安全巡查及救生員分級制度，該協會安全總經理Shane來台交流。

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海委會海域安全處處長陳朝陽表示，2026年安全巡查員及救生員種子師資教育訓練工作坊參考澳洲管理制度，結合台灣海域環境特性、地方救生組織經驗及教育部課綱架構，逐步發展符合我國的海域安全教育與巡守機制。

海委會表示，近年自由潛水、衝浪、SUP等新興海洋遊憩活動快速成長，對海域安全管理及專業人力的需求亦同步提升，本次培訓特別優先邀請民間救生救難組織人員、智慧海灘監管相關單位、海洋教育推廣者、學校教師及水域活動專業者參與，期望透過種子師資制度，逐步擴散海域安全教育能量。

2026安全巡查員及救生員種子師資教育訓練工作坊實體操作。（海委會提供）

安全巡查員及救生員種子師資教育訓練工作坊邀請澳洲專家交流。（海委會提供）

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