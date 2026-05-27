埔里守城橋重建2年今通車啟用 弧形橋體融入泰雅圖騰超亮眼

受卡努颱風橋毀損的守城橋，經重建完成，27日舉行通車典禮，紅色橋梁十分亮眼。（南投縣府提供）

921大地震後重建的埔里鎮守城橋，2023年8月卡努颱風大雨沖刷掏空橋墩基座重建，南投縣府向中央爭取1.94億元重建，經2年多施工，今天舉行通車啟用典禮，總長167公尺，橋體造型融入弧形設計和泰雅族紅色圖騰，橋面配置雙向雙車道及單側人行道，遠看十分亮眼。

位於埔里鎮投78線的守城橋，是蜈蚣里、大湳里及牛眠里的通行和農產運輸重要橋梁，2023年8月卡努颱風期間，受豪雨及眉溪暴漲沖刷影響，造成P3橋墩基礎掏空及橋面下陷，縣府決定重建，並開闢河川便道和便橋，方便蜈蚣里、大湳里及牛眠里民通行，惟便橋和便道也兩次被沖毀，縣府投入1780萬元修建。

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守城橋在上月27日竣工，今天由副縣長王瑞德主持通車啟用典禮，並與在地民眾徒步走過全新的橋。

縣府工務處表示，守城橋採鋼結構橋梁設計，橋體造型融入弧形設計，以及泰雅族紅色圖騰文化元素，橋梁總長約167公尺，橋面總寬約11公尺，配置雙向雙車道及單側人行道，橋墩數也由原設計3座調整為2座，來降低洪水期間橋墩受水流沖擊風險，另也採深基礎設計，提升橋梁抗沖刷能力與整體結構安全性。

南投縣副縣長王瑞德（前排中，穿白色背心者）在通車儀式後，帶領地方人士步行通過守城橋。（南投縣府提供）

守城橋單側設置人行道，融入泰雅族紅色圖騰。（南投縣府提供）

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