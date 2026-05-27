為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    埔里守城橋重建2年今通車啟用 弧形橋體融入泰雅圖騰超亮眼

    2026/05/27 17:45 記者陳鳳麗／南投報導
    受卡努颱風橋毀損的守城橋，經重建完成，27日舉行通車典禮，紅色橋梁十分亮眼。（南投縣府提供）

    受卡努颱風橋毀損的守城橋，經重建完成，27日舉行通車典禮，紅色橋梁十分亮眼。（南投縣府提供）

    921大地震後重建的埔里鎮守城橋，2023年8月卡努颱風大雨沖刷掏空橋墩基座重建，南投縣府向中央爭取1.94億元重建，經2年多施工，今天舉行通車啟用典禮，總長167公尺，橋體造型融入弧形設計和泰雅族紅色圖騰，橋面配置雙向雙車道及單側人行道，遠看十分亮眼。

    位於埔里鎮投78線的守城橋，是蜈蚣里、大湳里及牛眠里的通行和農產運輸重要橋梁，2023年8月卡努颱風期間，受豪雨及眉溪暴漲沖刷影響，造成P3橋墩基礎掏空及橋面下陷，縣府決定重建，並開闢河川便道和便橋，方便蜈蚣里、大湳里及牛眠里民通行，惟便橋和便道也兩次被沖毀，縣府投入1780萬元修建。

    守城橋在上月27日竣工，今天由副縣長王瑞德主持通車啟用典禮，並與在地民眾徒步走過全新的橋。

    縣府工務處表示，守城橋採鋼結構橋梁設計，橋體造型融入弧形設計，以及泰雅族紅色圖騰文化元素，橋梁總長約167公尺，橋面總寬約11公尺，配置雙向雙車道及單側人行道，橋墩數也由原設計3座調整為2座，來降低洪水期間橋墩受水流沖擊風險，另也採深基礎設計，提升橋梁抗沖刷能力與整體結構安全性。

    南投縣副縣長王瑞德（前排中，穿白色背心者）在通車儀式後，帶領地方人士步行通過守城橋。（南投縣府提供）

    南投縣副縣長王瑞德（前排中，穿白色背心者）在通車儀式後，帶領地方人士步行通過守城橋。（南投縣府提供）

    守城橋單側設置人行道，融入泰雅族紅色圖騰。（南投縣府提供）

    守城橋單側設置人行道，融入泰雅族紅色圖騰。（南投縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播