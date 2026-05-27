越南肯特大學拜訪澎湖海事職校 展開國際交流及新住民人才培育

越南肯特大學拜會澎水，雙方進行國際交流。（澎水提供）

國立澎湖高級海事水產職業學校今（27）日迎來越南國立肯特大學暨越南勇源教育發展基金會代表團拜訪，肯特大學副校長陳玉海博士率團來訪，由顏嘉禾校長接待，並與學校行政團隊及曾參與「越南新住民子女國際交流計畫」赴越參訪的學生進行交流座談。

此次來訪代表團陣容堅強，包括越南國立肯特大學副校長陳玉海博士，以及多位科技創新、水產養殖、交通工程、AI與生物技術等領域專家學者，包括科技創新處副處長范明德博士、理工學院院長阮文強博士、交通工程系主任范友河江博士、國際培訓中心阮杜瓊博士，以及越南勇源教育發展基金會執行長冼文舉先生等人。其中，陳玉海副校長本身即為水產養殖專家。

請繼續往下閱讀...

交流過程中，肯特大學也向澎水學生介紹越南高等教育環境，並表示未來澎水越南新住民子女學生，可透過合作機制前往越南進行短期進修，甚至銜接大學與研究所等學程，拓展學生國際視野與未來發展可能。

顏嘉禾校長表示，澎水近年積極推動國際教育，不論是與紐西蘭、盧森堡等國際學校交流，或是推展新住民子女國際教育計畫，都希望讓學生能真正走向世界、接軌國際。此次與越南肯特大學建立交流關係，除了讓新住民子女擁有更多元的學習與升學選擇，也讓全校學生能夠看見亞洲發展與國際產業鏈的未來趨勢。

澎水與越南肯特大學交流，互相交換禮物。（澎水提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法