漁電共生場遭撤照、養殖戶與地主提行政訴訟 嘉縣府：依判決辦理

台泥綠能嘉義漁電共生案場撤照案延燒。（資料照）

台泥嘉謙綠能股份有限公司嘉義縣義竹、布袋地區漁電共生一期F區案場，2024年被嘉義縣政府「無養殖事實」為由撤照，台泥綠能提起行政訴訟救濟，4名養殖戶與地主日前參加訴訟，向監察院、行政院、經濟部陳情，調查縣府處分前是否未進行妥善事實調查。嘉義縣府回應，已進入訴訟程序，將依判決結果處理。

縣府表示，此案已進入行政訴訟程序，且農業部明確表示「尚無以調解撤銷原處分之空間」，將依高等行政法院後續訴訟判決辦理。

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台泥綠能表示，該案場有3名養殖戶，其中2名自2023迄今穩定養殖經營；縣府撤照起因於陳姓養殖戶個人抗爭，已與陳姓養殖戶在仲裁程序中達成和解，陳姓養殖戶也提供實質養殖的紀錄與文件，質疑縣府農業處當初未落實調查。

台泥綠能表示，提起行政訴訟後，承審法官曾移送行政調解、訂出調解庭期，嘉義縣政府今年元月9日函詢農業部，農業部2月函覆「尚無以調解撤銷原處分之空間」， 緊閉協商大門。

參加訴訟的地主與養殖戶表示，縣府若停止養殖，要抽乾魚塭、曬地約2個月，後續拆除基樁、鋼構、機電等設備，回復原始魚塭的時間至少超過半年，將影響收入甚鉅；因響應政府政策投入科技養殖，近3年導入數百萬元設備與技術，縣府裁處一旦確定將面臨嚴重損失，決定提告自救。

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