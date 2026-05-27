《天堂：經典版》鎖上萬帳號惹議 北市消保官：業者應負舉證責任

NC集團旗下線上遊戲《天堂：經典版》，官方本週在「違反營運政策」的公告中封鎖1萬2021個帳號。（翻攝天堂：經典版臉書粉專）

NC集團旗下線上遊戲《天堂：經典版》，官方本週在「違反營運政策」的公告中封鎖1萬2021個帳號。豈料有玩家控訴「完全未使用非法外掛程式」，且向官方管道反映溝通時，業者亦無法提出具體的違規鎖號證據，也有玩家指出，近期才剛買遊戲內道具或已繳納包季費用，導致權益嚴重受損，大量台灣玩家以NC集團在台設立之吉恩立數位科技股份有限公司為對象提起申訴。對此，台北市法務局說明，業者單方面以消費者「使用非正當外掛程式」為由終止服務或封鎖帳號，應負起舉證責任，且除雙方另有約定外，業者並應於扣除必要成本後，返還消費者未獲得服務部分之已儲值或預付等費用。

台北市主任消保官林傳健指出，根據台北市政府統計，今年1月起迄至5月27日14時止，關於吉恩立數位科技股份有限公司之相關消費爭議申訴案件合計已受理306件，其中以「經典版」為關鍵字檢索計144件。

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林傳健說，消費者與線上遊戲業者間成立服務契約後，業者應確保其服務品質及內容符合契約約定，若業者擬單方面以消費者「使用非正當外掛程式」為由終止服務或封鎖帳號，應負起舉證責任，且除雙方另有約定外，業者並應於扣除必要成本後，返還消費者未獲得服務部分之已儲值或預付等費用。

林傳健也指出，另據韓國公司NCSOFT官網公告表示，線上遊戲《天堂：經典版》是由該公司直營，其子公司吉恩立數位科技股份有限公司（台灣）並未代理該款線上遊戲。故針對業者非位於我國境內所涉境外消費爭議，消費者可循國際組織「跨境消費爭議網」eConsumer.gov尋求救濟，又因臺韓間簽有消費者保護瞭解備忘錄（MOU），建議消費者如經向業者反映未獲妥處，可填妥制式表格傳送至行政院消保處，由該處循雙邊聯繫管道轉請韓國消費者院協助處理。另北市府亦將另就消費者申訴反映事項，請在台之吉恩立數位科技股份有限公司協助轉請母公司NCSOFT妥善處理。

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