台南老欉白蓮霧由斜槓農民照顧 少雨卻種出大果

今年降雨偏少，但老欉白蓮霧第1期收成，果實頗大，令人驚喜。（記者吳俊鋒攝）

台南新市區推動古早味的白蓮霧產業，當地斜槓農民王昆隆自家栽種的1株逾200年的列管老欉，現已開始採收，雖然四、五月份降雨偏少，但第一期花的果實頗大，糖測達12度。

從事車床代工的王昆隆，由於是老欉白蓮霧的第3代，回到家必須兼顧農務，他用心投入，且罕見地採取網罩護果的方式，樹高逾7米，過程較為辛苦，但有效阻絕鳥啄與蟲害，成功提升品質，展現栽培管理上的專業。

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王昆隆表示，農曆春節迄今，降雨相對較少，但早花果的產期仍相當順利，且頗具分量，平均單顆達1.5兩重，雖然老客戶開始下訂，他會檢測甜度後，才開始採收、出貨，嚴格把關，維持品質。

王昆隆指出，老欉採自然農法管理，不使用化學藥劑，要讓消費者吃得安心，由於已建立口碑，頂級品2斤裝、售價1千元，相當搶手，初步預估今年收成平穩，他也將參加6月下旬區公所舉辦的白蓮霧節產業文化活動，協助推廣地方特色。

不受少雨的影響，台南新市老欉白蓮霧順利結果。（記者吳俊鋒攝）

新市斜槓農民王昆隆自家的老欉白蓮霧，樹齡已逾200年。（記者吳俊鋒攝）

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