北市大安區「金華特五」社宅開工 規劃437戶2031年竣工

金華特五基地社會住宅鄰近金山南路和金華街，基地面積為10,076平方公尺，將興建地下3層、地上22層的現代化建築，共提供437戶社會住宅。（記者孫唯容攝）

台北市都市發展局今（27）日舉辦位在大安區的「金華特五成基地社宅」興建工程舉行開工典禮，台北市府秘書長王玉芬、都市發展局長簡瑟芳到場，共同祈福工程如期如質完成。該基地坐落在大安區，將興建22層大樓，提供437戶各式一到三房的房型，並設有幼兒園等設施，預估於2031年完工。

金華特五基地社會住宅鄰近金山南路和金華街，基地面積為10,076平方公尺，將興建地下3層、地上22層的現代化建築，共提供437戶社會住宅，包含依一房型141戶、二房型237戶與三房型39戶，以及汽車格199個、機車格399個，興建為2棟建物，2樓以下為開放空間，包含空中跑道、幼兒園、文物展示空間，基地總預算為新台幣43.98億元。

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「金華特五」基地內在2020年發現有舊台北監獄尖底明溝，另有放腳基礎、薰蒸室、Y型溝遺構、史前陶把等殘片，都市發展局也將遺構暫置於八里暫存倉庫妥善保存，未來將移回基地一樓的歷史主題展館、歷史廊道，原地展示古蹟牆與尖底明溝等，將歷史遺跡完整保存。

秘書長王玉芬指出，社宅周邊500公尺有捷運東門、中正紀念堂、古亭站，走路10分鐘內可到達，基地附近學區包含金華國小、金華國中、中正國中、台師大與政治大學。王玉芬也表示，社宅基地過去有一些歷史記憶，經過專家學者協調努力順利開工，如今真的開工，這是非常特殊的案例，希望能成為典範。

今天開工典禮現場也有民眾闖入抗議直批「不支持在此蓋社宅」，認為應搭配周圍的榕錦時光生活園區、光在錦町生活園區，規劃成為歷史迴廊觀光園區，且興建完成會有400多戶入住將影響居住品質，多次與市府都沒下文。對此，都發局回應，社宅規劃調整方案經多次溝通討論，包含工程進度、文資保存或生活機能配置，召開2次地區說明會、拜會里長、里民次數共18次；預計6月再與地方溝通。

台北市都市發展局今（27）日舉辦位在大安區的「金華特五成基地社宅」興建工程舉行開工典禮，台北市府秘書長王玉芬、都市發展局長簡瑟芳到場，共同祈福工程如期如質完成。（記者孫唯容攝）

基地旁緊鄰舊台北監獄圍牆遺跡。（記者孫唯容攝）

民眾（白衣）闖入開工典禮現場陳情。（記者孫唯容攝）

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