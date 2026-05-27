熱到融化！全台高溫體感直逼40度 網哀號：7、8月怎麼熬

太平洋高壓持續發威，全台連日高溫炎熱，各地陸續傳出觀測到破紀錄高溫。（記者方賓照攝）

太平洋高壓持續發威，全台連日高溫炎熱，各地陸續傳出觀測到破紀錄高溫，台北測站甚至飆出38.3度，創下130年來的5月最高溫紀錄。對於近期平均33至35度、體感溫度飆破40度的酷熱天氣，許多民眾在社群平台Threads哀嘆，直呼5月就如此熱，無法想像要如何熬過更加炙熱的7、8月酷夏。

目前Threads出現不少網友分享各自「熱到融化」的近況，有騎機車外出的通勤族表示，被烈日曬到皮膚發痛，抵達公司時出現頭暈等中暑現象；另有人透露，只是短暫外出，就出現快要窒息、頭暈目眩等異狀；也有人表示，自己在椅子稍坐一下休息，就感覺像是待在超熱的三溫暖室裡面；還有人透露，跑去浴室沖涼洗澡，未料才洗完5分鐘，全身竟又開始不斷飆汗，導致身體再次變得很濕黏。

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相關討論目前已超過100萬人次瀏覽，許多人擔憂尚未進入真正的盛夏，戶外就如此炎熱，未來天氣恐怕會更加極端，「7月台北將變成大型焚化爐」、「還沒到梅雨季就已經濕成這樣」、「接下來每個暑假只會越來越熱」、「認真覺得今年夏天跳電或限電機率很高」、「現在的氣溫有夠恐怖，我小時候破30度就能上新聞了」。

另有網友指出，真正可怕的其實是體感溫度與濕度，住在都市地區的話，還要加上熱島效應，「室溫28度體感像35度」、「台北TM最可怕的還不是溫度，是死亡濕度」、「最主要是體感溫度很容易飆破40度，加上很離譜的聖嬰現象」、「塞車每一台排放廢熱氣，冷氣室外機熱氣，北部有時候體感比南部熱」。

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