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    里長今才知北士科要蓋變電所 林延鳳：蔣萬安「納入民意溝通」在哪？

    2026/05/27 16:36 記者何玉華／台北報導
    台北市議員林延鳳說，《擬定台北市北士科園區區段徵收細部計畫案》中載明「變電設施以地下化設置為原則」，都發局同仁明確表示是「建議性原則」而非強制規定，考量設施的急迫性、必要性與施工困難度，是可以討論調整的。（台北市議員林延鳳提供）

    台北市議員林延鳳說，《擬定台北市北士科園區區段徵收細部計畫案》中載明「變電設施以地下化設置為原則」，都發局同仁明確表示是「建議性原則」而非強制規定，考量設施的急迫性、必要性與施工困難度，是可以討論調整的。（台北市議員林延鳳提供）

    攸關北投士林科技園區用電的文林變電所興建方式卡關，民進黨籍台北市議員林延鳳今（27）天指出，2025年5月19日輝達宣布落腳北士科，台電隨即在5月26日主動發函給北市府，告知未來園區用電預估將超過150 MVA，必須超前部署、提早規劃。但變電所所在里里長直到今天才被告知里內要建變電所，蔣萬安所謂的「納入民意溝通」做了什麼溝通？

    林延鳳指出，蔣萬安在市政總質詢答詢時宣稱「臨時變電所兩年內就能完工」，「護蔣隊」也紛紛跳出來護航，營造出市府很積極、都是台電在拖延的假象；但根據她掌握的資料，台電在輝達宣布落腳北士科後，就主動於5月26日發函給市府，提醒未來園區用電預估將超過150 MVA，必須超前部署、提早規劃，市府拖到6月2日才回函。從時間軸就可看出台電遠比市府積極。

    林延鳳說，要蓋變電所的用地現為交通用地，在2010年10月25日公告實施的《擬定台北市北士科園區區段徵收細部計畫案》中載明「變電設施以地下化設置為原則」，但都發局同仁明確表示這是「建議性原則」而非強制規定，考量設施的急迫性、必要性與施工困難度，是可以討論調整的。既然如此，市府是否有真正坐下來跟台電好好討論？還是堅持己見、無視專業意見？何況蔣萬安說的臨時變電所，本來就一定得蓋在地面上，市府一邊高舉「以地下化為原則」來阻擋台電方案，另一邊卻力推一個必然落地的臨時變電所，這不是自打嘴巴嗎？

    林延鳳進一步指出，蔣萬安在5月15日的專案報告中，洋洋灑灑列出處理變電所的幾項原則，包含「納入民意溝通」、「尊重專業評估」，但當地里長直到今天經她告知，才知道要蓋變電所，過去從未有過說明與溝通，「這叫做納入民意溝通嗎？」而尊重專業評估，還來有哪個單位比台電專業，市府卻不接受台電的評估方案。

    台電隨在5月26日主動發函給北市府，告知北士科未來電需求，必須超前部署、提早規劃。（台北市議員林延鳳提供）

    台電隨在5月26日主動發函給北市府，告知北士科未來電需求，必須超前部署、提早規劃。（台北市議員林延鳳提供）

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