台鐵車頂防滑貼片被掀、塑膠袋纏繞電線 短暫影響列車行駛

台鐵第2523次區間車第一車車頂防滑貼片疑受日曬、高溫及風壓等因素影響，局部脫膠。（台鐵公司提供）

台鐵第2523次區間車車頂今天被發現有異物突起，台鐵公司檢查發現是防滑貼片脫膠；另外，新北市樹林站也被發現有塑膠袋纏繞電線，都短暫影響列車行駛。

台鐵公司說明，今天（26日）第2523次區間車第一車因車頂維修人員使用的防滑貼片，疑受日曬、高溫及風壓等因素影響，造成局部脫膠，列車行駛時受風掀起。

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台鐵公司說，為確保行車安全，已依規定採取降速行駛措施，這起案件並非車體結構異常、也不是車頂「鐵皮」被掀起，台鐵公司將全面檢查該車型車頂防滑貼片，避免再次發生類似狀況。

另外，今天中午12時35分，台鐵樹林站南端西線上行（K41+500處）電車線上，被發現有塑膠袋纏繞，經電力單位在12時55分將塑膠袋移除後，列車恢復正常，但已經影響9列次、共111分鐘。

另外，今天下午12時15分，台鐵新豐站第一月台北上股道，有一男子疑似突發頭暈跌落軌道，車站立即通報119救護車，將男子送往竹北市東元醫院就醫。後續交由鐵路警察處理。這次事件影響5列次、約12分鐘。

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