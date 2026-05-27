歐盟獎學金甄選簡章出爐 20名額每年獲50萬補助

教育部今天公告115年教育部歐盟獎學金甄選簡章。（資料照）

教育部今天公告115年教育部歐盟獎學金甄選簡章，名額共計20名，獲獎者每年可獲1萬6000美元（折合新台幣約50萬元）獎學金，為期2年，除取得歐盟「新伊拉斯莫斯計畫」聯合碩士課程獎學金備取生資格者外，未取得該課程獎學金的自費生也可報名。

「新伊拉斯莫斯計畫」聯合碩士課程獎學金是歐盟執委會支持的國際教育計畫，由歐洲各國優秀大學跨國合作，每1學科至少有3個歐盟國家、3所以上大學供學生選擇。

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該學程最具特色是其課程的跨域及多元性，就讀學程期間，學生能在2所以上不同學校、不同國家就讀，並有機會在2年內跨國學習、獲得歐洲2個以上國家的畢業證書若申請該課程獎學金經甄選為正取，每一學年至多由歐盟執委會提供2萬5000歐元（約新台幣91萬元）。

為支持台灣青年學子跨國學習，深入了解歐盟政經文化發展，並實現留學歐洲各國的夢想，教育部贊助歐盟執委會文教總署「新伊拉斯莫斯計畫」，特提供教育部歐盟獎學金。以往此獎學金報名資格為獲得EMJM Scholarships備取生資格者，不過近年該課程獎學金未強制參與計畫之大學設置備取生名單，今年起開放取得EMJM Scholarships「自費生」資格者亦能報名參加教育部歐盟獎學金甄選。

教育部表示，到去年為止已有135名學子獲獎完成留學歐洲的夢想。曾參加過之學子表示，獎學金讓其能夠在人文薈萃的歐洲讀書、認識來自世界各地的菁英，周遊於歐洲頂尖大學接受教育，體驗學習、研究、實習、論文準備和答辯等階段，最後獲頒聯合碩士學位，值得踴躍申請。

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